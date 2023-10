Grupo Anderson’s Brilla en los ‘Americas Best of the Best’: “Best Marketing & Advertising Company - Food & Beverage”

El Grupo Anderson’s se complace en anunciar su nominación en los prestigiosos premios ‘Americas Best of the Best’, en la categoría de ‘Mejor Empresa de Marketing y Publicidad - Alimentos y Bebidas’. Esta nominación resalta el excepcional desempeño del Grupo Anderson’s en el competitivo mundo del marketing digital y la publicidad, áreas en constante evolución en la actualidad.

El equipo de marketing de Grupo Anderson’s ha demostrado una habilidad sobresaliente para innovar y liderar en el campo de la publicidad en la industria de alimentos y bebidas. Su enfoque distintivo en la creación y ejecución de estrategias de marketing internas ha llevado a resultados notables y un alcance impactante.

Cortesía: Grupo Anderson's

Carlos Castro, líder del equipo de marketing de Grupo Anderson’s, expresó su gratitud por esta nominación: “Estamos emocionados y honrados por esta nominación en los premios ‘Americas Best of the Best’. Nuestro equipo ha trabajado incansablemente para impulsar el crecimiento de Grupo Anderson’s a través de estrategias de marketing y publicidad innovadoras, desarrolladas internamente. Esta nominación valida nuestros logros y nuestra capacidad para competir a nivel internacional”.

A lo largo de los años, Grupo Anderson’s ha acumulado una impresionante lista de éxitos en el campo del marketing digital, incluyendo premios internacionales y reconocimientos en Colombia, que resaltan su excelencia en diversas categorías relacionadas con el marketing y la publicidad. Esta nominación refleja su compromiso continuo con la excelencia y la innovación en la industria de alimentos y bebidas.

¡No dudes en votar por Grupo Anderson’s y ser parte de este viaje excepcional! Para emitir tu voto, haz clic en el siguiente enlace: Vota por Grupo Anderson’s aquí.