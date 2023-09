Business Masters Live, la “maestría” de tres días para lograr un crecimiento atómico de tu negocio

Expertos de diferentes industrias brindarán las herramientas necesarias para detonar las palancas claves de cualquier organización, desde ventas e innovación, hasta la mentalidad que los líderes requieren para afrontar los retos de la actualidad y futuro.

Los líderes que no están en constante aprendizaje no lograrán que sus empresas despeguen. Sin capacitaciones y preparación, será imposible desarrollar estrategias que detonen la escalabilidad y esto es lo que Cracks Educación, fundada por Oso Trava, quiere evitar a través de Business Masters Live, la “maestría” de tres días que impulsará el crecimiento atómico de los negocios de quienes participen.

Del 11 al 13 de octubre, 300 empresarios, directores y emprendedores se darán cita en Ciudad de México con expertos Oso Trava, Daniel Marcos, Karla Berman, Poncho de los Ríos y Manolo Atala, quienes brindarán las herramientas necesarias para detonar las palancas claves de cualquier organización, desde ventas e innovación, hasta la mentalidad que los líderes requieren para enfrentar las demandas de la actualidad y del futuro.

“Es el primer programa que se convierte, prácticamente, en una maestría de tres días intensivos para quien busca crecer su empresa o negocio. Trabajaremos en desarrollar las seis palancas necesarias para el impulso de cualquier organización y que conforman la metodología ATOMIC: Amor (Ventas & Marketing), Tracción, Oportunidad, Mentalidad, Innovación y Capital”, expuso Oso Trava, CEO de Cracks Educación.

Detalló que al conocer la metodología expuesta por los más de 10 voceros de diferentes industrias que inspiran por su capacidad, mentalidad, resiliencia y logros al tener empresas que hoy dominan diferentes sectores, los líderes tendrán claridad sobre dónde se encuentra su empresa y qué procesos o herramientas pueden aplicar para mejorar y tener un mejor despunte, sin importar el giro o industria al que pertenezcan.

Crecimiento en conjunto

Una de las mayores ventajas, resaltó Oso Trava, es que los asistentes obtendrán retroalimentación de expertos, ya que podrán interactuar con los conferencistas, y a la par, conocer a personas que están en el mismo camino de crecimiento. Eso, además de dar claridad a los aspectos del negocio, ayudará a expandir sus redes de contacto.

Al concluir, los empresarios se llevarán una experiencia transformadora, metodologías y herramientas claras para implementar en sus negocios, así como la enseñanza de empresarios sumamente exitosos y la conexión con más personas.

“La invitación a ser parte de Business Masters Live es para todos aquellos empresarios, emprendedores, directores de empresas o dueños de negocios comprometidos con llevar sus empresas a un crecimiento exponencial”, dijo.

Los interesados deberán registrarse en www.businessmasters.mx donde deberán realizar una entrevista que les permita inscribirse al programa.

Oportunidad de crecimiento

Oso Trava explicó que actualmente, el mercado tiene una sobre oferta de especializaciones, cursos y maestrías enfocadas en la gestión empresarial a la que los líderes recurren cada vez más; sin embargo, una gran parte ofrece demasiada información que no siempre es útil y la claridad no es la mejor, teniendo como resultado que el líder se frustre por no saber qué implementar. El tiempo que requieren de dedicación tampoco es favorable en muchos casos.

“Los empresarios buscan crecer, expandir sus conocimientos y seguirse formando, pero no necesariamente quieren destinar uno o dos años, o los recursos para integrarse a una maestría. Por ello, Business Masters Live se convierte en la oportunidad que proporciona contenido de valor, herramientas claras y metodologías probadas en un tiempo muy corto y conciso, todo por parte de los líderes que hoy mueven la aguja en los negocios”, finalizó.