“Reales adhesiones del Verde Edoméx y no de saliva”: “Pepe” Couttolenc

En su penúltimo “lunes de adhesiones”, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México sumó a cinco cuadros políticos con presencia en Timilpan, Almoloya de Alquisiras y Tenancingo.

“Se suman a la estructura Verde otros cinco personajes políticos reales y no de saliva, con importante presencia en el norte y en el sur de la entidad, sumando un total de 16 cuadros que se han adherido semanalmente a este instituto para fortalecer los trabajos para el 2023 y el 2024″, detalló su dirigente estatal, José Alberto Couttolenc Buentello, frente a medios de comunicación.

Del sur llama la atención, el expriista Alfredo García Roa quien fue secretario particular del ex diputado Cruz Juvenal Roa, no obstante, también se adhirieron cuadros relevantes como Daniel Cruzalta quien actualmente es Sexto Regidor por Nueva Alianza en el Ayuntamiento de Almoloya de Alquisiras e Irving Flores Díaz, quien pertenece a la Chaviza Revolucionaria Tenancingo.

De Timilpan, se sumaron Alfredo Santiago Chimal, ex director de Desarrollo Económico de este Ayuntamiento de 2019 al 2020 y aspirante a Presidente Municipal por el PRI y Luis Felipe Lucas Santiago, ex director municipal del IMCUFIDE del 2019 al 2020.

El líder ecologista explicó que estos personajes trabajarán bajo el liderazgo de la Coordinadora del Grupo Parlamentario del PVEM en la LXI Legislatura del Estado de México, María Luisa Mendoza Mondragón y del Presidente Municipal en Sultepec, José Alberto Mejía Santa Olalla quienes consideró son los cuadros más fuertes del Partido Verde en la entidad.

“Estamos haciendo política con estrategia y estamos fortaleciendo los Distritos en donde nosotros pretendemos tener una gran votación en el 2023 y en el 2024″, continuó.

Mendoza Mondragón afirmó que estas adhesiones fortalecen Timilpan y todo el Distrito 1 que conforma 10 municipios, “sin duda alguna fortalecen tanto el sur como el norte donde ha tenido una gran presencia el Partido Verde, habremos de entregar muy buenos resultados”.

En tanto, el alcalde en Sultepec dijo que representa un honor pertenecer al Verde Ecologista y tener un líder como “Pepe” Couttolenc quien cumple con su dicho “Chamba Mata Grilla”.