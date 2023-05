Las cinco preguntas más frecuentes de los CFO sobre cómo ir más allá de los sistemas ERP

Los sistemas legacy de planificación de recursos empresariales (ERP) están diseñados para ofrecer la velocidad y veracidad de los datos de hace 20 años. Para aprovechar al máximo los datos organizativos durante al menos los próximos 20 años se requerirá un sistema eficaz e intuitivo que conecte los datos de personas, operaciones y finanzas para generar insights útiles para el futuro.

El primer paso para crear una función de finanzas de nueva generación implica el uso de tecnología con la que obtener mejores insights, desarrollar la capacidad de adaptación y crear valor en toda la empresa. En resumen, supone dejar atrás los sistemas ERP legacy.

Los CFO, que a veces son los ejecutivos más importantes del grupo, tendrán algunas preguntas sobre lo que eso significa exactamente. A la hora de pensar en ir más allá de las antiguas limitaciones de los sistemas ERP, los responsables financieros deben plantearse las preguntas adecuadas sobre la agilidad y las capacidades tecnológicas de sus empresas, así como comprender lo que estas necesitan para adaptarse a un mundo en constante cambio.

¿Qué significa ir “más allá de los sistemas ERP”?

Ir más allá de los sistemas ERP significa liberarse de los sistemas legacy de varias maneras. Workday Enterprise Management Cloud utiliza un Core de datos inteligente basado en tecnología cloud para ofrecer acceso a una sola fuente de información en toda la empresa, lo que a su vez permite obtener insights más rápidos y completos para hacer avanzar el negocio. Asimismo, permite una planificación y un análisis financieros (FP&A) más eficaces y funciones de planificación y análisis ampliados (xP&A). Nuestros marcos configurables, además, aumentan la adaptabilidad y la agilidad organizacional para hacer frente a los retos actuales y futuros.

Según afirma un reciente informe de Gartner® (“Predicts 2022: The Office of Finance Is Consolidating Applications to the ERP Suite”1): “Muchas más empresas intentarán aprovechar las suites de gestión financiera, incluidas las plataformas financieras y analíticas combinadas y una mayor funcionalidad en la suite frente a una solución adicional de primera clase. Además, cada vez más empresas eligen la suite ERP como una opción para el futuro, teniendo en cuenta las aplicaciones financieras junto con otras disciplinas y capacidades operativas”.

El informe “Predicts 2022″ de Gartner señala tres factores clave que los responsables financieros deben tener en cuenta a la hora de evaluar los elementos de un sistema ERP y un sistema de gestión financiera (FMS):

“El rápido ritmo con el que se añaden nuevas funciones al sistema ERP y al Core de Financials (por ejemplo, FP&A, xP&A, aplicaciones de cierre financiero, gestión de tesorería y componentes financieros ampliados en el order-to-cash [O2C])”.

“El O2C se está convirtiendo en un importante factor influyente en la forma de elegir las soluciones ERP orientadas a servicios, ya que está estrechamente relacionado con las capacidades de FMS en el sistema ERP”.

“Evaluar las capacidades de IA [inteligencia artificial] y cómo estas soluciones o nuevas funcionalidades (a veces integradas de forma nativa con las principales aplicaciones de FMS y FP&A) pueden ayudar a mejorar las predicciones, el gobierno y la auditabilidad, al tiempo que reducen los costes”.

¿Por qué el área de finanzas debe pensar en ir más allá de los sistemas ERP?

La más reciente de nuestras encuestas globales (“The CFO-CIO Relationship: The Path to ERP-Enabled Finance Transformation”), con la participación de 1060 responsables sénior de finanzas y TI, analiza la situación de la transformación digital de las finanzas en las empresas actuales, los efectos que está teniendo en las funciones de finanzas y TI, y las razones por las que la alineación entre el CFO y el CIO es vital para el éxito, dentro y fuera del ámbito de la empresa. La mayoría (54 %) de los CFO opinan que sus sistemas ERP legacy no son lo suficientemente flexibles para satisfacer las exigencias del entorno empresarial actual.

A la hora de seleccionar un proveedor de software para ir más allá de los sistemas ERP, los CFO deben pensar en elegir el partner adecuado —y no solo un proveedor— como algo esencial para lograr la transformación digital.

Las áreas de finanzas y TI deben encontrar una base común en lo que se refiere a insights, agilidad y talento. Mientras que el 69 % de los CIO dicen que se exige a su equipo que innove la tecnología de finanzas a pesar de tener conocimientos limitados de dicha área, el 41 % de los CFO admiten que no se invita a sus CIO a participar en reuniones financieras importantes, incluso en casos en que la tecnología es esencial para resolver un reto.

¿Cómo se plantea Workday ir más allá de los sistemas ERP? ¿En qué se diferencia de los sistemas ERP legacy?

Nuestra clara visión del futuro del software empresarial se demuestra con Workday Enterprise Management Cloud. Nuestro enfoque exclusivo combina aplicaciones excepcionales, una plataforma ampliable y una experiencia de cliente sin igual. De hecho, Workday ha sido reconocida como líder en el 2022 Gartner® Magic Quadrant™ for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises2 por nuestra visión integral y nuestra capacidad de ejecución.

Workday Enterprise Management Cloud se distingue de los sistemas ERP legacy por su Core de datos inteligente, que ofrece una sola fuente de información accesible para que las empresas desarrollen insights esenciales capaces de hacer avanzar el negocio. Nuestra plataforma adaptable permite a los responsables financieros crear una estrategia tecnológica estructurada, lo que les permite desarrollar aplicaciones empresariales y ampliar la plataforma creando nuevas capacidades empresariales.

Según afirma Gartner: “El sistema ERP estructurado es una estrategia tecnológica adaptable que hace posible las capacidades digitales fundamentales, administrativas y operativas con las que una empresa puede seguir el ritmo del cambio empresarial. Esta estrategia ofrece un Core de aplicaciones estructuradas y, como servicio, plataformas de software sumamente configurables, interoperables y flexibles para adaptarse a la tecnología moderna del futuro”.3

¿Cuál es el elemento clave para elegir un proveedor que vaya “más allá de los sistemas ERP”?

A la hora de seleccionar un proveedor de software para ir más allá de los sistemas ERP, los CFO deben pensar en elegir el partner adecuado —y no solo un proveedor— como algo esencial para lograr la transformación digital. El enfoque de colaboración resulta imprescindible para garantizar el éxito.

Los responsables financieros deben tener en cuenta algunos aspectos a la hora de elegir un partner:

Según el informe de Gartner sobre la cuota de mercado, Workday tuvo el mayor incremento de crecimiento de ingresos del subsegmento de FMS entre 2020 y 2021 en todas las regiones (347 millones de dólares que supusieron un aumento del 47,58 % en comparación con Oracle y SAP).4

Cortesía: Workday Ingresos de software totales del sistema ERP en el subsegmento de FSM y en todas las regiones, 2020–2021 (en millones USD).

Según el informe de Gartner sobre la cuota de mercado, Workday tuvo el mayor incremento de crecimiento de ingresos del subsegmento de gestión del capital humano (HCM) entre 2020 y 2021 en todas las regiones (392 millones de dólares que supusieron un aumento del 13,02 % en comparación con Oracle y SAP).4

Cortesía: Workday Ingresos de software totales del sistema ERP en el subsegmento de HCM y en todas las regiones, 2020–2021 (en millones USD).

Según el informe de Gartner sobre la cuota de mercado, Workday tuvo la mayor (19,1 %) en cuanto a ingresos mundiales de ERP SaaS en 2021 y consiguió el mayor incremento de crecimiento de ingresos entre 2020 y 2021 (738 millones de dólares que supusieron un aumento del 19,8 % en comparación con Oracle y SAP).4

Cortesía: Workday

Creemos que nuestro crecimiento en el mercado se debe a la confianza que nuestros clientes depositan en nuestras soluciones.

¿Workday usa su propio software para ir más allá de los sistemas ERP?

Sí. Nuestro propio equipo financiero ha empleado una automatización incesante para trabajar con mayor eficacia. Hemos asumido el reto de lograr un cierre el mismo día. Al reinventar constantemente nuestro modo de trabajar y eliminar la fricción de los procesos financieros, estamos transformando nuestra forma de cuadrar las cuentas. Tal y como afirmó Philippa Lawrence, Chief Accounting Officer de Workday: “Hemos sido capaces de reducir los ciclos de elaboración de informes en un 50 %, así como de acortar de tres días a tan solo unas cuantas horas el tiempo necesario para proporcionar actualizaciones trimestrales a la junta directiva”.

Mientras que el 69 % de los CIO dicen que se exige a su equipo que innove la tecnología de finanzas a pesar de tener conocimientos limitados de dicha área, el 41 % de los CFO admiten que no se invita a sus CIO a participar en reuniones financieras importantes.

En un sentido más amplio, nuestros equipos de finanzas y TI están estrechamente alineados para mejorar la eficacia y la agilidad de las áreas de contabilidad, finanzas, ventas y aprovisionamiento en toda nuestra empresa global. El equipo tiene en el roadmap o ha implementado casi el 98 % de las funcionalidades del sistema de Workday, incluidas las nuevas en las versiones semestrales, en las siguientes unidades de negocio:

Contabilidad

Finanzas empresariales

Ventas y marketing

Aprovisionamiento

TI

Estos son algunos de los resultados de negocio que hemos observado:

Se ha logrado un crecimiento anual del 41 % de 2013 a 2020 y un crecimiento anual de dos cifras durante la pandemia.

Se han mantenido los gastos generales y administrativos en un 6 % de los ingresos totales.

Se han evitado 6,3 millones de dólares en gastos generales y administrativos anuales.

Se han integrado las adquisiciones de Scout RFP y Peakon en cuestión de tres semanas.

Descubra más sobre nuestra historia y cómo Workday va más allá de los sistemas ERP. Aprovechar el poder de adaptarse a un mundo cambiante nunca ha resultado tan fácil como con Workday Enterprise Management Cloud.

1. Predicts 2022: The Office of Finance Is Consolidating Applications to the ERP Suite, John Van Decker, Robert Anderson, Greg Leiter, 12 de noviembre de 2021

2. Gartner Magic Quadrant for Cloud ERP for Service-Centric Enterprises, John Van Decker, Denis Torii, Tim Faith, Sam Grinter, Patrick Connaughton, 12 de julio de 2022

3. Gartner, The Collective Governance for Composable ERP Deployment, Duy Nguyen, Tim Faith, 30 de septiembre de 2021

4. Diagramas creados por Workday, basándose en estudios de Gartner. Gartner® Market Share: Enterprise Resource Planning Worldwide, 2021, Chris Pang, Abhilash Khalkar, 5 de mayo de 2022

Cálculos realizados por Workday, Inc.

Gartner no promociona ningún proveedor, producto o servicio descritos en sus publicaciones de investigación, ni tampoco aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen únicamente aquellos proveedores que consigan la clasificación más alta u otras designaciones. Las publicaciones de investigación de Gartner incluyen las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como hechos constatados. Gartner se exime de todas las garantías relacionadas con esta investigación, ya sean explícitas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un fin determinado. GARTNER es una marca registrada y una marca de servicio de Gartner, Inc. o sus filiales en los Estados Unidos e internacionalmente, y se usa en el presente documento con permiso. Todos los derechos reservados.