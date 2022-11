5 razones por las que todo emprendedor debe tener una página web de ventas

Los días en los que era más que necesario contar con una tienda física para operar un negocio quedaron atrás, no es que no ayude, de hecho, en muchas ocasiones es indispensable, todo depende del giro del negocio; sin embargo, ahora existen muchas más opciones para todos aquellos que no quieren o pueden cargar con los costos y gastos que representa una tienda física o para quienes necesitan generar una mayor exposición a su negocio. Gracias a la transformación digital, una página web se ha convertido en el mejor escaparate virtual perfecto para todos aquellos que quieren mejorar o incrementar sus ventas. Sin embargo, si eres de los que aún se preguntan “¿cómo hacer una página web?” Afortunadamente, debemos desiste que se ha convertido en una actividad más sencilla para quienes no están tan inmersos en la tecnología y, por si eso fuera poco, ahora existen proveedores que facilitan mucho ese trabajo, ya que saben perfectamente lo que tu negocio necesita.

Si lo anterior no te ha convencido de que tu negocio debe tener una página web, te compartimos 5 razones que podrían hacerlo:

1. Genera presencia en diferentes lugares y gana mercado ante la competencia

La magia del internet es que no tiene límites, entonces, tu alcance puede ser ilimitado, de hecho, es como muchos han empezado a vender internacionalmente y sin invertir más de lo necesario. Por otro lado, contar con una web, va a permitirte generar mayor reconocimiento y, con una estrategia adecuada, ganar adeptos frente a tu competencia.

2. Genera una mejor relación con tus clientes

Contar con una web bien estructurada, va a permitir que tus clientes puedan conocer más de lo que haces y generar una mejor relación con ellos. Además, estarás disponible para ellos 24/7, lo que les dará confianza y te posicionará como una marca accesible.

3. Si no estás en un buscador, ¿existes?

Actualmente, casi cualquier consulta se hace a través de internet. Cuando la gente realiza estas búsquedas, es importante que puedas aparecer en los primeros puestos y con palabras clave bien definidas que sean afines a quien quieres llegar. Eso potenciará a los motores de búsqueda para que te encuentren fácilmente.

4. Consigue nuevos clientes y enamora a los que ya tienes

Con algunas estrategias de marketing, podrías alcanzar nuevos clientes. Además, tienes la oportunidad de llegar a nuevos grupos y expandir tus horizontes empresariales. También puedes utilizar esas técnicas para tus clientes actuales, ofreciéndoles ventajas específicas pensando en sus necesidades, así como en ofrecer contenidos de interés.

5. Optimiza tus recursos para publicidad

Una página web es un escaparate que funciona todo el tiempo, además, es tu propio espacio, en el que puedes contar todo lo que quieras y ofrecer cosas especiales para generar una venta. Además, con los avances en algoritmos que existen hoy en día, generar una pauta publicitaria, más que un gasto, es toda una inversión, ya que puedes asegurarte que esté llegando al público objetivo.

Me convence, ahora sí, ¿cómo crear una página web?

Si después de esto, sientes esa imperiosa necesidad de tener una web para tu empresa, entonces aquí viene la solución perfecta. Actualmente hay proveedores que ofrecen plataformas para hacer páginas web enfocadas a comercio electrónico autogestionables, esto quiere decir que vas a poder realizar tus propios cambios sin necesidad de intermediarios.

Recuerda que lo primero que debes buscar al momento de elegir una plataforma de ecommerce es que puedas realizar compras y ventas, proponer un catálogo de productos, usar diferentes plantillas, métodos de pago y bases de datos, según tus necesidades.