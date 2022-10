La influencia de YouTube en la decisión de compra de los Mexicanos

Para todos aquellos que saben de Marketing y Publicidad, los medios siempre han tenido especial relevancia en el consumo de un mensaje de marca. Estamos constantemente en búsqueda de nuevos medios y métodos efectivos para que la audiencia esté mucho más comprometida con nuestro producto o servicio y para ello, probamos de todo: medios impresos —llámense revistas, volantes o periódicos—; billboards y vallas, spots en radio y televisión, menciones en estos mismos por parte de Key Opinion Leaders (para hacerlo aún más creíble y generar el tan buscado engagement), así como extender nuestra pauta a programas con alcances considerables y una audiencia afín a nuestra marca. Todo para que esta estrategia obtenga como resultado el abonar a los objetivos de rentabilidad de una organización. Sin embargo, la digitalización y el uso del internet han cambiado mucho los paradigmas que solíamos tener respecto a nuestra manera de hacer marketing, hoy en día no basta con el dominio de los medios análogos si no hay una mezcla con todos aquellos medios digitales que conocemos en la actualidad, tales como redes sociales, campañas en search de Google, Influencer Marketing (tan en boga hoy en día), anuncios en Google Display Network y, desde luego: YouTube.

YouTube es esa plataforma que lo tiene todo. Para empezar, es de donde han salido tanto contenidos virales como personas que hoy conocemos como influencers o generadores de contenido (todo depende de qué es lo que hagan) y es esa red social que se ha convertido en escuela para muchos, enciclopedia para otros y, por supuesto, un centro de entretenimiento perfecto para más de 55 millones de mexicanos mayores de 18 años —de acuerdo a Comscore (Junio, 2022)—, ya que, según una encuesta realizada por Ipsos, el 70 por ciento de los usuarios de video en línea en México dicen que YouTube es la TV cuando lo ven a través de sus televisores. ¿Te suena familiar?

Esto último adquiere muchísima importancia para todos aquellos mercadólogos que buscan entregar mensajes nuevos y con mucho más contenido, debido a que la plataforma permite generar una vía de comunicación con la audiencia al acercar su oferta a través de videos que se pueden disfrutar antes de ver un video musical, el videoblog de algún YouTuber o una receta de cocina, por lo que no es casualidad que el anuncio esté relacionado con lo que va a ver o sus intereses, ya que Google (la empresa a la que le pertenece YouTube) ha desarrollado herramientas y algoritmos que les permite a los expertos en Marketing generar una pauta segmentada con resultados que reflejen un uso eficiente de su inversión, generando conversiones (sean del tipo que sean) con solo un video.

El formato de video se ha convertido en el líder de los formatos publicitarios. Genera mucha más recordación en la audiencia y permite jugar con los impulsos de la misma, haciendo un uso correcto de tendencias, sonidos, imágenes y, por qué no, celebridades o influencers. De acuerdo a una encuesta realizada por Ipsos, 90 por ciento de los usuarios de video en línea en México sienten que el contenido de YouTube cuenta una buena historia. Este formato, combinado con un algoritmo tan desarrollado como el de YouTube, es la herramienta perfecta para entregar tu mensaje a la persona adecuada sin gastar miles de millones en una pauta que sale a toda la audiencia. Segmentación, una de las ventajas principales que ofrece YouTube.

Tu estrategia de marketing no puede ser 360° si no estás pautando anuncios de video en YouTube.

A muchos nos han contado esto: una estrategia 360° es la mejor manera de generar un retorno positivo, lo cual suena muy cierto, no obstante, ¿puede considerarse tan holística si no estás en YouTube? En una encuesta llevada a cabo por Ipsos, resultó que 83 por ciento de la audiencia de videos en línea de México declaró que la publicidad en los videos de YouTube los hace más proclives a considerar una marca o un producto, por lo que invertir en una pauta en esta red, definitivamente es una excelente idea para aportar y abonar en tu estrategia de Marketing.

Lo que necesitas: una buena historia qué contar y una inversión del tamaño que puedas

Uno de los más grandes retos a los que se enfrenta cualquier generador de contenido, marca o llámese como quiera llamarse, es la historia que quiere contar. Tu contenido no puede ser la excepción y puede ser la diferencia entre dejar un mensaje y pasar inadvertido, así como una buena producción que te permita entregar un video de calidad.

En cuanto a la inversión, esa es la magia y la disrupción de pautar un video con YouTube. Los expertos en Marketing y Publicidad estaban muy acostumbrados a desembolsar cifras de miles de pesos para generar un pauta en televisión y que esta pasara en primetime. Gracias a YouTube, no diremos que esto es cosa del pasado, sino que el aparecer en las televisiones de la audiencia ahora es mucho más democrático, puedes hacerlo sin invertir millones pero sí algo proporcional a los resultados que pretendes obtener. Así que, si no estás invirtiendo en una pauta en YouTube, puedes empezar con montos bajos, pero si ya llevas un tiempo con esto, no dudes en invertir un poco más, en serio, es redituable.

¿Tienes una buena historia por contar? Entonces, YouTube es el lugar en donde deberías estar.

Después de esta explicación, quizás te estés preguntando qué es lo que deberías estar pautando en YouTube a lo que solamente podríamos añadir que “la imaginación es el límite”, pero si eso no es demasiado claro para ti, estos son nuestros 3 puntos que no debes olvidar en tu anuncio de marca:

Nombre y propuesta de valor de tu marca. Aquí hay algo importante, trata de entregar quién eres durante los primeros segundos y hazlo fácil de recordar. El objetivo es imprimir el estilo de la marca. El mensaje que quieres dejarle a tu audiencia en 3 palabras. Haz un ejercicio contigo, si lo que quieres dejarle a una persona es que eres “un buen partido” porque cocinas, planchas y abrazas, dilo claro y sin rodeos. Invítalos a reaccionar. Acuérdate del famosísimo “¡Llama ya!”, es un Call To Action infalible. Aplica uno para tu marca y que invite a reaccionar.

Ahora sí, estás listo para darle Play a tu estrategia de Marketing 360°.