Laredo, Texas en otoño, la temporada ideal para viajar

Por su ubicación geográfica, Laredo es el destino casi obligado para los turistas que viajan a los Estados Unidos, principalmente aquellos que vienen del interior de la República Mexicana. Ya sea que viajen por carretera —o avión desde la Ciudad de México—, este puerto de entrada al país es el lugar predilecto para hacer la primera parada en territorio americano.

Laredo, Texas se destaca por ser una ciudad, principalmente, para realizar compras y con la llegada de la temporada de otoño, las tiendas departamentales ponen manos a la obra para ofrecer la mejor calidad y servicio a los viajeros.

Por ello, la Oficina de Convenciones y Visitantes de Laredo invita a visitar a The Outlet Shoppes at Laredo, en donde se encuentran tiendas de renombre como GAP, GUESS, STEVE MADDEN, MICHAEL KORS, UNDER ARMOUR, COACH, NAUTICA, CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER con ahorros de hasta 70 por ciento.

También, otro sitio imperdible es el MALL DEL NORTE, que cuenta con locales como MACY’S, DILLARD’S, JC PENNEY, VICTORIA’S SECRET, AEROPOSTALE y muchas más.

Además, para quienes prefieren comprar a precios de mayoreo, los almacenes de ROSS, MARSHALLS, BURLINGTON y T.J.MAXX son la opción ideal, sin olvidar que, entre las paradas más populares de visitantes mexicanos están las tiendas como WALMART, TARGET y BEST BUY.

Por otro lado, el Centro de Convenciones y Visitantes de Laredo, recomienda pasar por el Republic of the Rio Grande museum y el Border Heritage Museum o bien el Laredo Water Museum, un lugar que ayuda a crear conciencia sobre el cuidado del vital líquido y divertirse con la familia.

La ciudad de Laredo, no solo ofrece lugares para realizar compras, sino que también cuenta con lugares para hacer actividades recreativas como kayak en el Río Grande o en el Parque Estatal Lago Casa Blanca, senderismo, ciclismo o golf a orillas del Río Bravo.

Con 40 hoteles, Port Laredo es la perfecta opción para hospedarse, pues hay diversidad de opciones de alojamiento para todos los presupuestos y necesidades, y también, para saciar el apetito, la ciudad cuenta con variedad de restaurantes que ofrecen desde la clásica gastronomía americana, hasta la mexicana o internacional.

Laredo, Texas en otoño, la temporada ideal para viajar Laredo (Cortesía de Laredo)

Por último, y para hacer un itinerario de viaje sin perderte de algún destino, VisitLaredoTx invita a acceder a la página web www.visitLaredo.com o descargar la APP VisitLaredoTx para IOS y Android, en la que se podrán encontrar grandes opciones de lugares y toda la información que necesita un viajero para su visita a Laredo.