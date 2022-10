¿Cómo puedes proteger a tu empresa del riesgo cambiario?

Probablemente has escuchado en los últimos meses algunos de los siguientes términos: volatilidad, riesgo cambiario, derivados, coberturas… y quizás has llegado a pensar que éstos términos no tienen nada que ver contigo ni con tu empresa. Nada más lejos de la realidad.

La volatilidad es el principal enemigo de la planeación financiera de las empresas que tienen operaciones con múltiples divisas y con actividades de comercio internacional. Como lo son los sectores manufacturero, comercio mayorista y minorista, construcción e inmobiliario, transporte, energía, turismo y agricultura y aquellas que participan dentro de estas actividades son las que han mostrado un mayor dinamismo. En un mundo globalizado, las empresas necesitan saber cómo disminuir el riesgo cambiario, representado por las variaciones en el tipo de cambio entre la moneda con la que realizan sus negocios y aquellas con las que han contraído deudas o las que utilizan sus proveedores.

¿Pero en verdad necesito proteger mi empresa de las variaciones del tipo de cambio?

Sí, el impacto no es solo hacia los grandes corporativos, es un tema que impacta a empresas de todos los tamaños, pequeñas o medianas, por lo que deben administrar sus riesgos de una forma más eficiente.

En Banco BASE nos enfocamos en asesorar a las empresas para cubrir los posibles riesgos que afecten su operación. En el último año hemos observado un crecimiento del 49 por ciento en el uso de coberturas cambiarias, lo que indica una tendencia y mayor conciencia sobre el uso de herramientas que ayudan a mitigar riesgos de las empresas a las que atendemos en medio de un clima financiero volátil.

¿Cómo puedo protegerme?

Iniciemos por lo básico: contar con una estrategia de cobertura, este es un plan de acción que parte del diagnóstico de la realidad que vive tu empresa y termina con la implementación y mejora de los instrumentos de cobertura cambiaria, que te ayudarán a congelar el precio del tipo de cambio futuro.

La estrategia de cobertura cambiaria parte de tus necesidades; no existen “recetas genéricas”, sino que todas las coberturas en Banco BASE son trajes hechos a la medida que se realizan en compañía de un experto.

Algunas señales que te ayudarán a confirmar si necesitas una cobertura cambiaria:

● Estableciste un tipo de cambio por debajo del mercado real para que el precio de tus productos sea “bajo” artificialmente.

● El plazo en el que pagas a tus proveedores se ha ido alargando porque no tienes liquidez suficiente.

● Tus líneas de crédito revolvente están dispuestas en su totalidad y el monto que adeudas a tus proveedores no disminuye.

● Has tenido que inyectar capital de trabajo a la empresa en el último año, sin que implique un crecimiento en las ventas o el financiamiento a algún proyecto.

● Durante los últimos 12 meses, el tipo de cambio ha estado por encima de tu presupuesto y ahora el mercado te da la oportunidad de asegurar tu margen para el futuro, compensando las pérdidas del último año.

Si detectas alguna de estas señales en tu empresa, o tienes operaciones en dólares, acércate con los expertos de Banco BASE quienes diseñarán una estrategia de coberturas hecha a tu medida para fijar el tipo de cambio futuro y disminuir el riesgo asociado a la fluctuación cambiaria.