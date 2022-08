Transición hacia ciudades más inteligentes en América Latina

¿Qué es lo que realmente vuelve inteligente a una ciudad? Los elementos de sostenibilidad, sustentabilidad, innovación y tecnologías de la información, son necesarios para desarrollar una planificación urbana más eficiente en la que se mejore la movilidad, los servicios de salud, la seguridad, el medio ambiente y se favorezca también al desarrollo económico de la región, y principalmente, la calidad de vida de las personas.

Una ciudad inteligente sabe combinar tecnología y liderazgo para afrontar los retos a los que se enfrentan los territorios latinoamericanos; el contexto del planeta es una oportunidad única para las empresas de servicios públicos para convertirse en ejes de la transición hacia este tipo de ciudades.

Smart City Expo Latan tiene claro que las ciudades inteligentes conectan y comunican a sus habitantes mediante la infraestructura y el uso eficiente de la tecnología

Tras el COVID 19, algunas de las características de las ciudades inteligentes que se han impulsado son las siguientes:

1. Multidimensionalidad y Transversalidad

Las ciudades apuestan por el desarrollo urbano de una manera holística, es decir, integran todas las características multidimensionales; economía, transporte, comunicación, medio ambiente, personas y calidad de vida, entre otros.

2. Colaboraciones estratégicas (públicas y privadas, locales y globales)

Los gobiernos generan espacios de gobernanza colaborativa avanzando en nuevas estructuras organizacionales y aprovechando las sinergias de ambos actores (público y privado) para aumentar las herramientas y recursos, compartir riesgos y trabajar conjuntamente por la innovación.

3. Tecnología (particularmente la digital)

La incorporación de la digitalización de los espacios se centra en la integración de las personas, las organizaciones socioeconómicas, los gobiernos y otros grupos de interés urbanos en redes complejas en un territorio compartido, dirigido por las tecnologías de la información, la conectividad y la comunicación.

4. Data Science

Saben beneficiarse de la ciencia de datos, la cuál revela tendencias y proporciona una gran cantidad de datos valiosos, recopilados y almacenados por estas tecnologías, que pueden generar oportunidades para las organizaciones y sociedades de todo el mundo para crear productos y servicios de mayor impacto y de menor riesgo.

5. Innovación y conocimiento

Ponen a trabajar a la innovación y el conocimiento para acelerar el desarrollo de soluciones urbanas, y sobre todo, generar una actividad económica resiliente y sostenible.

Además de estos conceptos fundamentales, también se emplean instrumentos de planificación e infraestructura a favor de la biodiversidad, que permitan preservar los espacios verdes ya existentes o creándolos cuando no haya ninguno, para así, impactar favorablemente en la salud de los ecosistemas y de todo aquel que los habite.

En Smart City Expo Latam se busca que las Ciudades Inteligentes o sean tendencia porque promueven un estilo de vida seguro, cómodo, interconectad, así como soluciones a favor del planeta.

Ciudades inteligentes en América Latina

El avance de la tecnología ha cambiado las expectativas de cómo proporcionar un servicio y encontrar soluciones desde la demanda y no desde la oferta. Ya no es suficiente solo proporcionarlo, sino que el servicio ahora debe responder a las necesidades de los ciudadanos de cada grupo en específico, e incluso, de cada ciudadano en particular.

Las ciudades que están implementando soluciones innovadoras a través de la tecnología en América Latina, acorde al IESE Cities in Motion Index (CIMI) 2020, son: Santiago de Chile, en el lugar no. 68; Buenos Aires en el puesto no. 90; Montevideo en el 110; Panamá en el 113; San José, Costa Rica el 114; Bogotá el 120; Sao Paulo el 123, Medellín el 126 y la Ciudad de México el puesto no. 130.

Asimismo, para difundir las buenas prácticas y las iniciativas que estas ciudades están llevando a cabo para impulsar el desarrollo de la región los LATAM Smart City Awards, iniciativa de Smart City Expo LATAM Congress, celebran y reconocen los proyectos disruptivos que han contribuido a la evolución de su ciudad. Conoce a los ganadores de este año y no te pierdas la oportunidad de formar parte de ellos.

A través de la página web: www.smartcityexpolatam.com se comparten las bases, las fechas clave y las categorías de participación. Esta premiación permite difundir las buenas prácticas ya probadas, que están mejorando la calidad de vida de los habitantes. Además, los proyectos ganadores sirven de inspiración para que nuevas ciudades se sumen y pongan en marcha soluciones innovadoras en beneficio de su ciudad.