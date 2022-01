NanoPay llegó para romper con los convencionalismos de la banca

Desde la oficina de EF Branded Media, platicamos con José Luis Mateos, Cofundador y COO de NanoPay, quien con su amplia experiencia y dos nuevos productos que se convierten en el estandarte de entrada para NanoPay, nos cuenta por qué ser disruptivo en el sector financiero pronostica un buen futuro para 2022.

José Luis, platícanos, ¿qué es NanoPay y cuál es el objetivo de haber entrado al mercado mexicano?

Uno de los principales objetivos de NanoPay es poner la tecnología más avanzada en una app que se pueda usar de manera rápida e intuitiva en las manos de nuestros clientes. Estamos buscando esto porque al ser una sociedad financiera digital, lo único que queremos es que a través de swaps o clics llegues más rápido a tener tu tarjeta de crédito.

Estamos hablando de un proyecto que tiene menos de un año de haber empezado y que hoy en día cuenta con meses de iniciar operaciones con sus productos, la tarjeta de Crédito Nano y OG, ¿qué nos puedes contar sobre cada una de estas?

Nuestro lema lo deja muy claro, somos la tarjeta para todo y para todos. Incluso, cuando empezamos, decíamos “todos” y de esta manera, teníamos que hacer un producto para los que ya se la saben —así le decimos a la OG— porque es un producto para los que ya saben sobre tarjetas de crédito, entonces, como ya saben de estos productos, lo único que nos tocó es hacerlo más fácil, más intuitivo y que con un swap pudieran acceder a los planes especiales que ponemos nosotros para que usen la tarjeta a su propia manera con planes especiales en donde tu puedes elegir y decir, “oye, ¿sabes qué? Esta compra la quiero comprar a meses sin intereses” o “para esta compra necesito más plazo a meses con intereses” o que, si tienes un buen comportamiento, tenemos un combo donde compras hoy y empiezas a pagar en tres meses y si la compra original venía de los meses sin intereses que ya traía, tienes más meses para pagar. Ese tipo de cosas para los que ya se la saben es una propuesta a nuestro valor agregado que no hay en el mercado hoy día y que es lo que hace el diferenciador.

Si nos vamos para la Nano, la que es para todos, hablamos de los que empiezan, que quieren construtir o reconstruir su historial crediticio. ¿Qué pasa con esta? Es fácil, cobramos un cover una sola vez y, dependiendo de nuestros análisis y tu situación financiera, empezaremos a soltarte más línea de crédito con el paso del tiempo. Así, si en un mes tienes 750 pesos y pagas; al siguiente mes, te llegan mil 500 y luego, 3 mil. La idea es que sigas usando tu tarjeta y nosotros vayamos incrementado tu línea de crédito conforme tu comportamiento en 3 o 6 meses.

Para los dos, NanoPay tiene esto de “pago a tu ritmo”, que nos hace muy diferentes a la oferta bancaria. Todas ofrecen pagar a meses sin intereses a través de Prosa, incluso las fintech están empezando a usar meses sin intereses a través de su app, pero solamente con ciertos comercios. NanoPay tiene más de 100 mil comercios con Prosa, pero además, pone promociones a través de la app para disfrutar de meses sin intereses que la misma institución absorbe.

Mira, según la comisión nacional bancaria y de valores, más de 50 por ciento de los clientes tienen compras a plazos, lo que es un segmento muy importante y que NanoPay está atendiendo. Con NanoPay tienes la opción de diferir tus pagos a 3, 6, 9 y 12 meses pero que, si no son plazos tan atractivos para ti, NanoPay te puede dar 18 y 28 meses, siempre y cuando, puedas solventar un interés menor.

Hay otro esquema y está muy de moda, sobre todo por las tiendas departamentales: compra hoy y empieza a pagar después. NanoPay tiene ese sistema no únicamente en Buen Fin, sino todo el año, así los clientes pueden comprar hoy y empezar a pagar después, darse un poquito de aire y bajarle tantito al estrés de lo que tienen que pagar.

Esto me lleva a pensar otra cosa, en un país en donde, según el Banco de México y el INEGI, 56.7 por ciento del total de hogares mexicanos, tiene algún tipo de deuda, ya sea con alguna institución financiera, casa de empeño, amigo, conocido o familiar, ¿qué los lleva a NanoPay a otorgar líneas de crédito a personas que tienen comprometida su capacidad de pago?

Más que llegar a las personas que tienen su capacidad de pago comprometida, nuestra mezcla, 80-20, está en los que no tienen historial crediticio. Los que ya se la saben son muchos, entonces no tenemos que decirles tanto, porque ya tienen otro tipo de tarjetas. Durante mucho tiempo trabajamos con expertos en temas de riesgos y por eso determinamos empezar con líneas de 750 pesos y que de ahí las vayamos creciendo porque eso ayuda a ir conociéndonos: si estás sobreendeudado ya, no vas a poder con la responsabilidad. Esa es la razón por la que no nos apasiona el endeudamiento, 80 por ciento de nuestros clientes son clientes que no tienen historial crediticio.

Estamos frente a una institución que ha hecho posible que todo sea a través de una app y en línea, pero a propósito de esto, ¿qué tan fácil es que una persona pueda alguna tarjeta de NanoPay? ¿Qué toman en cuenta?

Algo de lo que nos está pasando a muchas empresas de la industria es que el buró de crédito ya no marca una pauta, es importante, pero nuestros algoritmos de inteligencia artificial nos permiten ver si hay robots del otro lado. Buscamos que no sea un teléfono repetido, una dirección que tenga algún reporte o este tipo de cosas, tomamos en cuenta aquellos datos que nos protegen y no complican, sino que cuidan.

Así que siempre y cuando tu teléfono sea un teléfono que no tenga problemas, te manejes en redes sociales y tengas, o no, historial de crédito, puedes acceder a una línea de crédito con NanoPay.

Hace un momento mencionaste el perfil desarrollado para los productos de NanoPay, ¿por qué buscar ser adoptados por las personas que están tratando de reconstruir su historial crediticio?

Realmente, y es la razón del cover, hay gente a la que los bancos ya no les dan esa oportunidad porque tienen que reservarla, pero si yo te cobro 450 pesos de cover, entras y te doy 750 pesos de línea de crédito, nos das oportunidad de irnos conociendo en esa parte. No estamos garantizando el pago, pero el riesgo es más pequeño y estamos generando algo que no todos pueden: lealtad y confianza. A veces regresas con quien te da tu primera oportunidad o con quien te da una segunda oportunidad.

Totalmente (risas).

Con NanoPay puedes organizarte para pagar cuando te sea más sencillo y sin tener que limitarte hoy.

Hablando de que cada red social tiene una audiencia definida, hablemos de ellas porque seguramente es algo muy diverso, estamos en un país en donde hay personas de más de 40 años que apenas acaban de hacer su primera compra en línea. Entonces, cuéntanos ¿qué es lo que más transaccionan tus clientes?

Yo soy una persona que usa más lo digital que otras cosas y tengo más de 40. Tenemos 6 o 7 por ciento de personas de más de 40 años. Hay gente que ya se cansó de la banca tradicional. Hablamos de gente que se ha animado a usar nuevas plataformas, estamos frente a personas que ya no buscan respuestas en Google sino en TikTok. Hoy día ha crecido mucho la sociedad en medios digitales y para nosotros representa una gran oportunidad.

Diría que lo que más transaccionan ha cambiado, por lo regular, supermercados digitales, después gasolinas y de ahí empieza a pulverizarse. Tenemos clientes que compran mucho en plataformas en línea.

¿Cuál es su base de usuarios al cierre de 2021 y cuántos esperan tener para el primer trimestre de 2022?

Nuestro target son 150 mil para cerrar el año y para 2022, nuestra estrategia es tan agresiva que estamos hablando del millón. De ahí que estemos preparados para crecer.

¿Cuál es la diferencia sustancial que vamos a encontrar con Nanopay?

Siempre me gusta hablar de superpoderes, el nuestro es el NanoPago, en donde tú tienes el poder de pagar y comprar a tu ritmo. Compras cuando quieres y puedes pagarlo en una sola exhibición o puedes comprarlo a meses con o sin intereses. Todo el año, no solamente en Buen Fin.

Piensa en 3 situaciones. Quieres hacer una compra grande, convertirla en pagos chicos y quieres pagarla con cierto tiempo, pero necesitas usar tu crédito hoy, el compra hoy y paga después a tu rimo es la mejor; en un segundo caso, si tienes una situación de emergencia, pues no te descapitalizas, compras, cubres la emergencia y empiezas a pagar en 3 meses, dándote un poco de aire o 3 meses en el combo más meses sin o con intereses; y por último, la más importante, si te gusta algo, dátelo con NanoPay.

Jose Luis, tienes más de 25 años en el sector y, dado que NanoPay busca darle los secretos mejor guardados de la banca, ¿qué secretos nos podrías revelar de NanoPay?

Me encanta y lo acabas de decir. Desde que empecé a trabajar con tarjetas de crédito hay muchos secretos, una de ellas es la Garantía Extendida, si tú compras un producto, este trae garantía, pero con nuestras tarjetas, te ayudamos a duplicar esta garantía, así si tienes 3 meses, tendrás 6.

Otro es la Protección de compra, muy útil en estos tiempos. Imagina que tú compras tu celular, sales de la tienda y te lo roban, entonces tú tienes un seguro de protección en el que nosotros te reembolsamos el 100 por ciento de tu compra porque pagaste en su totalidad el producto usando nuestra tarjeta. Estos y muchos más son secretos que nosotros llevamos a NanoPay para dárselos a nuestros clientes.

Recuerda que nuestras tarjetas de crédito están sobre una plataforma Gold, por eso tienen atributos que no tienen otras tarjetas de crédito, así que si estás iniciando, el tener una tarjeta Gold es un gran diferenciador con grandes ventajas.

Claro, son muchas ventajas que no se comunican regularmente y que vale la pena conocerlas.

Ya por último, ¿Podrías platicarnos de los retos y oportunidades que ves para NanoPay en México y cuáles son los planes a mediano plazo de la empresa? ¿Quizás ampliar su línea de productos?

NanoPay tiene como reto el consolidarse, pero para ello vamos a dar un servicio de atención a cliente excepcional, en donde no tendrás ni que hablar por teléfono para presionar un sinfín de opciones que no resuelven nada. Vamos a resolver el contestar adecuadamente, según lo que nuestros clientes necesiten.

En NanoPay pensamos que los planes a mediano plazo es crecer y mejorar, no tenemos un plan definido porque queremos adaptarnos a un ritmo en el que difícilmente podrán alcanzarnos. Queremos ofrecer mucho en productos y servicios.

¿Quieres añadir algo más para nuestra audiencia?

Solamente que nos conozcan. Somos esta institución que quiere darle la vuelta a los convencionalismos de la banca y ayudarlos a que nuestras tarjetas esté de su lado usándolas como ellos quieran.





NanoPay, la tarjeta para todos, está demostrando que la industria financiera debe adaptarse a las necesidades y tendencias que marcan los consumidores hoy en día.