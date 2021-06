Regalos exprés de Claro Shop para el Día del Padre

A diferencia del día de la madre celebrado en México cada 10 de mayo, el Día del Padre no tiene una fecha fija y se conmemora el tercer domingo del mes. La edición 2021 del Día del Padre se celebrará el domingo 20 de junio por lo que, si aún no has comprado o hecho un regalo para él, aún tienes tiempo para realizarlo.

Claro Shop cuenta con más de 1 millón de productos y 10 mil marcas de renombre como Levi’s, Puma, Apple, Samsung, Nike, Under Armour, Huawei, Lenovo y muchas otras para encontrar el obsequio ideal para tu papá; además existe un catálogo de miles de productos con la etiqueta “EXPRESS” lo que significa que los envíos para esos artículos son en menos de 24 horas, ingresa a www.claroshop.com/c/express-global, para saber si el artículo que te gustó cuenta con esta ventaja

Revisa las siguientes opciones que Claro Shop tiene disponibles con la etiqueta EXPRESS, para que tu padre tenga el regalo perfecto en menos de un día.

Cafetera AVERA. Si tu papá es fanatico del café, este será un excelente regalo. La marca especialista en electrodomésticos, presenta esta cafetera automática con sistema de adaptadores multi cápsulas para elaboración de café, compatible con NESPRESSO, DOLCE-GUSTO y cuenta con adaptador para café molido.

Smartphone POCO X3 Pro. Cuenta con una pantalla Full HD de 6.67 pulgadas y una resolución de 1080 x 2400 pixels. El Poco X3 Pro cuenta con una cámara de cuatro lentes de 48MP, 8MP, 2MP y 2MP en su parte posterior, mientras que la cámara frontal es de 20 megapíxeles, el compañero perfecto para cada selfie.

Samsung Galaxy A10s. Este celular inteligente cuenta con una pantalla HD+ de 6.2 pulgadas y está acompañado de 2GB de memoria RAM y 32GB de espacio interno de almacenamiento expandible vía microSD hasta 512GB. La cámara principal es dual, de 13 MP + 2 MP, mientras que su cámara frontal es de 8 megapixels.

Audífonos Xiaomi Mi True. Estos audífonos cuentan con un diseño moderno y además se pueden usar durante aproximadamente 5 horas con una sola carga completa y 20 horas en combinación con un estuche de carga. La resistencia de la batería le permite escuchar música todo el día. Con micrófonos duales, se reduce el ruido durante las llamadas asegurando que no haya molestias.

Kit de máquina rasuradora. Es uno de los regalos que nunca pasan de moda. Este kit es el más completo para mantener un look impecable. Incluye 2 equipos para cortar cabello, barba, acabados, desvanecer, arreglar patillas y mucho más.

Perfume Swiss Army. Una loción es un regalo clásico para papá, el Swiss Army de Victorinox es una fragancia de la familia olfativa Amaderada Aromática. Las notas de salida son menta, notas verdes, bergamota, yuzu y jengibre; las notas de corazón son lavanda, romero, hojas de violeta, flor de las nieves (flor de edelweiss) y geranio y las notas de fondo son ciprés, abeto balsámico, cedro, almizcle y ámbar.

Perfume One Million. 1 Million Parfum de Paco Rabanne es una fragancia de la familia olfativa cuero para hombres y contiene nardos, aceite de Monoi, ládano, cachemira, cuero, ámbar gris, sal, pino y notas solares. Un obsequio que tu papá te agradecerá.

Freidora de Aire. Es un regalo perfecto para preparar alimentos y comer más saludable usando poca o nada de grasa. Cuenta con una programación fácil para que puedas elegir el tiempo de cocción así como la temperatura que requiera cada una de tus recetas.

Reloj GUESS. Es un moderno y sofisticado reloj azul marino que tu padre podrá combinar con cualquier look que decida usar.

Bicicleta de Spinning. Para mantener el cuidado de la salud y buen estado físico esta bicicleta hecha con los materiales de la más alta calidad puede ser el regalo que necesita tu papá.

Tablet Huawei. Tiene una pantalla de 1080p y 10.1 pulgadas que le brinda una excelente experiencia para que no se pierda ningún detalle mientras mira su película favorita o juega. Además cuenta con altavoces potentes que ofrecen la mejor calidad de audio. Si lo que buscas es rendimiento, esta tablet tiene una potente batería de carga rápida y una autonomía de la batería prolongada.

Bocina inteligente Xiaomi. Con este dispositivo llevar la música a donde quieras será tan fácil como meterlo en un bolsillo o colgarlo en tu llavero. Ofrece una duración de hasta 6 horas. Cuenta con un sonido claro, Bluetooth 4.2 y micrófono incorporado. Sin duda, este altavoz es perfecto como regalo para cualquier papá aventurero.

NutriBullet tiene el poder de procesar los alimentos para extraer los nutrientes del alimento que comemos, gracias a su tecnología ciclónica. Nutribullet ayuda a pulverizar los alimentos para lograr una mayor asimilación de los nutrientes en el organismo, lo que beneficiará a nuestro cuerpo aumentando la energía, mejora el sueño y la digestión, incluso a disminuir el colesterol y triglicéridos, entre muchos otros beneficios que aportan los alimentos.

Cava de Vinos. Avera nos ofrece esta elegante y actualizada Cava Enfriadora de Vinos Termoeléctrica para 8 botellas. Que permite realizar guardas de vinos conservando las botellas en buen estado gracias a la reducción en vibraciones dentro de la cava.

Facilita las compras de los regalos para tu papá, descarga la app oficial Claro Shop, disponible para iOS , Android y Huawei en donde además puedes consultar tu crédito Telmex, realizar compras de forma segura, monitorear el estado de tu pedido y calificar los productos que compraste. Los envíos de cualquier artículo son gratis desde $499 MXN.

También puedes aprovechar las diferentes formas de pago que Claro Shop ofrece, hasta 12 MSI con tarjetas de crédito participantes, hasta 18 meses con tu crédito pre autorizado Telmex de hasta 30 mil pesos, pagos en Oxxo, 7 Eleven, departamental Sears, departamental Sanborns, transferencia bancaria y AMEX, para más detalles consulta todas las formas de pago y promociones.

Un regalo muy especial para tu padre puede ser impulsar su negocio y Claro Shop puede ayudarte a vender a millones de clientes potenciales creando tu propia tienda dentro del portal con tarifas especiales de envío, publicacion gratis y fulfillment, un sistema de almacenamiento de tu producto en bodegas que se entrega de forma EXPRESS. Además, puedes publicar tus productos en Sears.