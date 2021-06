Precios del petróleo están bien apoyados, pero la ganancia está en las empresas del sector: eToro

Las principales mezclas de petróleo apuntaron su segundo mes consecutivo de avances en precios, apoyadas no solo por el debilitamiento de dólar, sino también por mejores expectativas en torno a la demanda del energético. Las economías del mundo avanzan en su reapertura y esto impulsa a los mercados de hidrocarburo. Sin embargo, el precio del energético ha avanzado el rango previsto para el año, por lo que los analistas ven más potencial en las empresas del sector o en otras materias primas para el resto de 2021.

Durante mayo, el West Texas (WTI) y el Brent alcanzaron precios máximos de 67.52 y 70.24 dólares por barril, respectivamente, niveles no vistos desde inicios de marzo. Esto ha influido también en los precios de las empresas petroleras.

“Las acciones de energía han subido un 30 por ciento en lo transcurrido de 2021, lo que sitúa a esta industria por encima de los rendimientos de las propias materias primas y la renta variable. Los precios están bien respaldados por una demanda física más fuerte y por estrategias de cobertura ante la inflación, así como un dólar más débil. El petróleo tiene un pronóstico de consenso, en un rango de 64 a 65 dólares por barril para este año y el próximo. Sin embargo, un precio mucho más alto está limitado por el excedente de capacidad de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y cuestiones geopolíticas. En ese sentido, son más atractivos los metales industriales con mayor capacidad potencial”, señaló Ben Laidler, estratega de mercados global de eToro.

La acelerada tasa de vacunación en Estados Unidos y el plan de la Unión Europea para abrir sus fronteras a los turistas vacunados incentivan la hipótesis de que la demanda continuará mejorando.

En el mes mayo, la Comisión Europea dijo que proponía disminuir las restricciones a los viajes a la Unión Europea. El organismo propone que el bloque permita la entrada para viajes no esenciales a cualquier persona que haya recibido la última dosis de una vacuna aprobada por la Unión Europea, al menos dos semanas antes de su llegada. Asimismo, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos indicó que las personas que están completamente vacunadas podrán dejar de usar cubre bocas en la mayoría de las ocasiones.

Igualmente, el turismo se levanta lentamente de su postración de un año impulsado, en primera instancia, por los viajes nacionales que tienen el mayor peso en economías como la estadounidense.

A pesar de este panorama, Laidler señaló que el incremento continúa desigual, pues el tercer importador de petróleo a nivel mundial, India, sigue con un alto número de nuevos casos de COVID-19, además de que la demanda de combustible para aviones sigue débil.

La recuperación ayudó a que los altos inventarios volvieran a niveles promedio, pero la demanda a más largo plazo se ve perjudicada por los esfuerzos de disminución de niveles de carbono con las energías renovables abarcando 90 por ciento de la nueva capacidad de generación de energía y los gastos de capital petrolero cayendo 30 por ciento, en comparación con el año anterior, añadió el especialista.

Cabe recordar que, durante el mes de mayo, la red de oleoductos Colonial Pipeline, la más importante de Estados Unidos, sufrió un ciberataque que causó escasez de combustibles como gasolina o diésel desde la Costa del Golfo hasta los estados del Atlántico Medio de Estados Unidos.

Por su parte, la International Energy Agency (IEA) publicó que el exceso de petróleo ha desaparecido, aunque también recortó sus previsiones de demanda de petróleo, ya que el coronavirus sigue afectando a la India.

En India, tercer mayor importador de combustible del mundo, el número total de casos ha superado los 28 millones 170 mil. La propagación del coronavirus llevó al país a reimponer medidas de contingencia y cierres en la mayoría de las regiones del país. Asimismo, en Australia se reimpusieron nuevas de medidas de confinamiento en Victoria y Melbourne para contener el aumento de casos por coronavirus.

Por tanto, la IEA bajó su estimación de demanda de 96 millones 700 mil barriles (mbd) a 96 millones 400 mil mbd para 2021.

Asimismo, la OPEP y sus aliados (OPEP+) decidieron, desde el 2 de junio, mantener su plan para aumentar una producción conjunta entre mayo y julio, lo que incrementará la oferta del hidrocarburo en una forma que el mercado parece percibir como ordenada; por tanto, los precios se mantuvieron en niveles máximos. El factor de incertidumbre es Irán, que podría reingresar al mercado si llega a un nuevo acuerdo de limitación nuclear y se levantan las sanciones en su contra.

Hacia adelante, el mercado se mantendrá atento a noticias relacionadas con sus fundamentales de demanda, sobre todo seguirán de cerca el desarrollo de la pandemia y el proceso de vacunación, así como indicadores económicos globales

