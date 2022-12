Qatar 2022: Argentinos juntan firmas para que franceses ‘dejen de llorar’

Algunos aficionados franceses todavía no superan la derrota de su selección nacional ante Argentina en la final del Mundial de Qatar 2022 y por ello han juntado firmas para solicitar que se repita el partido por lo que consideran un “arbitraje vendido”.

Los franceses publicaron la petición en el sitio web MesOpinions y ya reunieron más de 200 mil firmas hasta ahora. Los reclamantes argumentan, principalmente, que no hubo falta de Ousmane Dembélé sobre Ángel Di María en el penal que marcaron a favor de Argentina.

“¡¡¡¡El arbitraje estuvo totalmente vendido, nunca hubo penalti, ni falta sobre Mbappé, segundo gol!!!!”, se lee en la publicación.

Argentinos responden a queja de franceses

Los aficionados de la Albiceleste no tardaron en responder a la publicación y crearon una nueva para pedir que los franceses “dejen de llorar” y aseguraron que si no fuera por su delantero Kylian Mbappé, no hubieran empatado.

“Propongo que aprovechemos el momento de unión de los argentinos y juntemos firmas para que los franceses dejen de llorar y ganarles también el ‘Mundial de las firmas’”, publicó en Twitter el argentino Valentín Gómez.

“Desde que les ganamos la final del Mundial de futbol, los franceses no paran de llorar, quejarse y no aceptan que Argentina es el campeón del mundo. Si no fuera por Mbappé, no llegan ni a los penales”, se lee en la publicación de los argentinos en el sitio Change.org, que ya tenía más de 30 mil firmas en pocos minutos.

FIFA asegura que no hubo amaños en el Mundial

La FIFA informó que no detectó, a través de su grupo de trabajo en materia de integridad, ningún amaño en los 64 partidos que formaron parte del Mundial de Qatar 2022.

Este grupo tuvo como misión supervisar, por primera vez en un Mundial, la manipulación de partidos, así como cuestiones relativas a la integridad.

“Como parte de su cometido, el grupo de trabajo analizó informes de seguimiento de mercados de apuestas legales, llevó a cabo investigaciones en diversas jurisdicciones y revisó la vigilancia en las sedes de la competición en busca de conductas sospechosas. No se detectaron amenazas de manipulación de partidos en ninguno de los encuentros disputados durante la competición”, informó el organismo.

“La composición del grupo de trabajo garantizaba que la respuesta ante cualquier alerta sobre una posible manipulación de partidos y cuestiones relativas a la integridad durante la Copa Mundial de la FIFA fuera competente, coordinada y oportuna”, completó.

Una forma de trabajo para perseguir los amaños que la FIFA estrenó de forma satisfactoria y cuyo próximo gran reto será el Mundial de futbol femenino que se disputará del 20 de julio al 20 de agosto de 2023 en Australia y Nueva Zelanda.