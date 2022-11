Qatar 2022: Así quedó la última prueba de los rivales de México previa al Mundial

Los próximos rivales de la Selección Mexicana en la fase de grupos de la Copa Mundial de Qatar cerraron de manera positiva su último partido de preparación: Argentina goleó, Polonia ganó y Arabia Saudita vendió cara su derrota.

La Selección de Argentina dejó en claro que no solo es favorita para ganar el Grupo C, sino el Mundial. Polonia demostró que se peleará con México el segundo boleto a octavos de final, aunque Arabia no será un rival fácil y dará batalla.

Argentina golea y extiende su racha invicta

La Selección Argentina, una de las principales candidatas a pelear por la Copa en Qatar, aprobó su último examen con una goleada 5-0 sobre Emiratos Árabes Unidos, en un amistoso disputado en el estadio Mohammed Bin Zayed.

Pese al inminente debut mundialista, el martes 22 ante Arabia Saudita, el astro Lionel Messi jugó durante todo el partido y se dio el gusto de festejar su 91er gol con la albiceleste. Además marcaron Julián Álvarez, Ángel Di María (doblete) y Joaquín Correa.

Con la victoria, el conjunto de Lionel Scaloni extendió a 36 juegos su racha invicta y quedó a solo uno de igualar el récord histórico a nivel de selecciones de cotejos sin perder, a manos de Italia. Ante México podría imponer una nueva marca.

Polonia gana sin sus figuras

Con un solitario tanto de Krzysztof Piatek, Polonia superó a Chile en un amistoso tedioso marcado por la ausencia de Robert Lewandowski, que vio todo el choque desde el banquillo para evitar riesgos a una semana del primer encuentro de su selección en el Mundial de Qatar.

POLAND 🇵🇱 1-0 🇨🇱 CHILE

⚽ 85' Krzysztof Piątek 🇵🇱pic.twitter.com/JeLJk8xpcB — All goals replay (@goalsreplayg) November 16, 2022

El último amistoso de Polonia antes de su debut el próximo día 22 frente a México, no dejó muy buenas sensaciones para el combinado dirigido por Czeslaw Michniewicz. El técnico bielorruso apostó por un once con varias ausencias notables y su propuesta provocó un duelo soporífero para el público que acudió al Stadion Wojska Polskiego de Varsovia.

Michniewicz, de inicio, sentó a varios jugadores clave para el futuro de Polonia en la Copa del Mundo. Por encima de todos, sobresalió la ausencia de Lewandowski, a quien prefirió reservar de cara al estreno ante México. Tampoco salieron desde el inicio nombres teóricamente destinados a ser titulares como Wojciech Sczczesny, Matty Cash, Piotr Zielinski o Krzysztof Piatek.

Arabia Suadita rompe racha invicta

El representativo árabe cayó 0-1 ante la subcampeona del mundo Croacia con un gol de Andrej Kramaric al minuto 82 y rompió su racha de siete partidos sin perder.

Partido Amistoso

Gol de Croacia 🇭🇷

Andrej Kramaric ⚽pic.twitter.com/rLFCgVJlKq — FutbolGol12 (@Gol12Futbol) November 16, 2022

A pesar de la derrota, la Selección de Arabia demostró que no es fácil marcarle gol en contra y que tiene un gran portero (Mohammed Al Owais) ya que ha recibido 11 goles en sus últimos 19 partidos y no recibe más de dos anotaciones desde hace 12 juegos.

Partidos de la Selección Mexicana en el Mundial

El representativo de México debutará en el Mundial de Qatar el 22 de noviembre ante Polonia.

Fechas y horarios de la Selección Mexicana en el Mundial

México vs Polonia | Martes 22 de noviembre | 10:00 horas, tiempo del centro de México (19:00 horas tiempo local) | Estadio 974

México vs Argentina | Sábado 26 de noviembre | 13:00 horas, tiempo del centro de México (16:00 horas tiempo local) | Estadio de Lusail

México vs Arabia Saudita | 30 de noviembre | 13:00 horas, tiempo del centro de México (22:00 horas tiempo local) | Estadio de Lusail

(Con información de AP y EFE)