Asciende a 10,408 mdd producción de autopartes de NL

Durante los primeros ocho meses del año, el valor de la producción del sector de autopartes de Nuevo León ascendió a 10 mil 408 millones de dólares (mdd), lo que representó el 13.2 por ciento del valor total producido en el país en este segmento, señaló Gabriel Padilla, director general de la Industria Nacional de Autopartes (INA).

“En el ranking de producción de autopartes de los Estados del país, durante el periodo de enero a agosto del 2025, en primer lugar tenemos a Coahuila, con una participación del 15 por ciento y un valor de la producción de 11 mil 847 mdd”, dijo.

“En segundo lugar se encuentra Guanajuato, con un valor de la producción de 10 mil 787 mdd y una participación del 13.7 por ciento; en tercer lugar está Nuevo León, con una participación del 13.2 por ciento y un valor de la producción de 10 mil 408 mdd”, agregó Padilla.

Asimismo, dijo que en cuarto lugar se encuentra Chihuahua, con un valor de la producción de seis mil 908 mdd y una participación del 8.8 por ciento, en quinto puesto está Querétaro, con una participación del 7.8 por ciento y un valor de la producción de seis mil 191 mdd.

Destacó que estos cinco estados representan el 58.5 por ciento de la producción total de autopartes en México, sin dejar de mencionar que en las siguientes posiciones están San Luis Potosí, Puebla, Estado de México, Aguascalientes y Tamaulipas como principales entidades productoras de autopartes.

Padilla comentó que durante los primeros ocho meses del año la producción nacional de autopartes alcanzó un valor de 78 mil 830 mdd, lo que representó una contracción del 5.47 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado.

Destacó que esta caída es menor a la del 7.1 por ciento registrada el mes anterior, lo que representa una señal de recuperación del sector.

Solamente para agosto, el directivo dijo que se alcanzó un valor de producción de 10 mil 189 mdd, superando el valor promedio de la producción del mismo periodo, que ascendió a nueve mil 854 mdd.

Ahora si vemos la comparativa mensual de la producción de autopartes de México, podemos observar en esta gráfica unas barras comparando la producción de autopartes del 2024 contra el 2025, como ustedes no los pidieron,

“Pese a las diferentes adversidades que se han presentado durante el año, podemos observar que la industria se ha comportado de una manera estable, pues la producción en enero del 2025 fue de nueve mil 159 mdd y en el mismo mes del año pasado fue de 10 mil 227 mdd, y en agosto de este año tenemos un valor de la producción de 10 mil 189 mdd, comparado con en 11 mil 191 mdd, con lo cual se cierra la la brecha de esta contracción impulsado por una mayor recuperación en los últimos meses de este año”, dijo Padilla.

En cuanto a la producción por zonas, señaló que la zona Norte representa el 43.9 por ciento de la producción, alcanzando los 34 mil 657 mdd, la zona del Bajío representa el 35.9 por ciento con 28 mil 356 mdd y por último la zona centro con una participación del 15.2 por ciento, al alcanzar una cifra de 12 mil 14 mdd.

En cuanto a la venta de vehículos híbridos y eléctricos, Cristina Vázquez, coordinadora de estudios económicos de la AMDA, dijo que en el mes de octubre las ventas de estos autos en términos acumulados llegan ya a 113 mil 960 unidades, un alza de 17.7 por ciento anual.

“Por tecnología siguen siendo los más favorecidos por el consumidor los vehículos híbridos, con un 77.34 por ciento del total de este bloque del mercado, el 15.2 por ciento de vehículos eléctricos y el 7.45 por ciento vehículos híbridos plugin”, indicó.

La participación de mercado de los vehículos híbridos y eléctricos es de 9.5 por ciento a octubre y si solo queremos identificar la participación de los vehículos eléctricos es de 1.44 por ciento del total.

“Podemos ver los principales mercados donde se colocan estas unidades y continuamos observando que son Ciudad de México (30 mil 407 autos), Estado de México (15 mil 568), Nuevo León (con 11 mil 174) y Jalisco (con nueve mil 31 vehículos), estas entidades concentran el 58 por ciento de las ventas de estos vehículos”, añadió.<