Sube 7.3% precio de la vivienda en NL

Durante octubre, el precio por metro cuadrado (m2) de la vivienda en Nuevo León se ubicó en 54 mil 319 pesos, lo que implicó un incremento de 7.3 por ciento respecto al mismo mes del año pasado, señaló Grupo Financiero Banorte (Banorte).

“El precio de una vivienda en Nuevo León registró un incremento anual de 7.3 por ciento, variación es significativamente mayor al aumento de 4.9 por ciento observado a nivel nacional”, comentó.

“Este aumento refleja la tendencia general al alza en el mercado inmobiliario del país impulsado por la dinámica actual de la economía mexicana”, explicó Banorte.

Agregó que, respecto al mes previo, el alza en el precio en NL fue de 0.5 por ciento, mientras que comparado con el precio de cierre del año pasado el incremento es de 7.16 por ciento.

Lo anterior se desprende del Indicador Banorte de Precios de Vivienda (INBAPREVI), el cual es una herramienta diseñada para superar las limitaciones de los indicadores tradicionales en el análisis del mercado inmobiliario en México.

El Grupo Financiero agregó que la distribución de la oferta inmobiliaria en la entidad estuvo segmentada en los siguientes estratos de antigüedad: la nueva representó el 34.8 por ciento del total; la de uno a cinco años el 17.9 por ciento, en construcción el 12.7 por ciento, la de 20 a 50 años el 12.6 por ciento, la de 10 a 20 años el 12 por ciento, y de cinco a 10 años el 9.9 por ciento.

Dijo que, por tipo de inmueble, las casas representaron el 57.6 por ciento de la oferta disponible, mientras que los departamentos concentraron el 42.4 por ciento restante.

La vivienda que registró el mayor costo por m2 fue la que está en construcción, al ubicarse en 68 mil 627 pesos, un alza mensual de 0.37 por ciento, en el año de 6.27 por ciento y anual, respecto a octubre del año pasado, de 1.24 por ciento.

Por su parte, la vivienda nueva registró un precio de 58 mil 14 pesos por m2, con lo que reportó el mayor incremento anual entre todos los segmentos del sector, siendo de 16.86 por ciento.

El precio de la vivienda con una antigüedad de uno a cinco años se ubicó en 54 mil 760 pesos, un alza en el año de 8.33 por ciento y de 11.5 por ciento respecto a octubre del año pasado.

Por último, el precio de la vivienda de cinco a 10 año fue de 44 mil 950 pesos por m2, un incremento anual de 5.36 por ciento; la de 10 a 20 año se cotizó en 37 mil 17 pesos el m2, un alza anual de 4.71 por ciento; y la de 20 a 50 años en 32 mi l167, un repunte respecto al año pasado de 3.08 por ciento.