Impulsa GS1 México en NL transición hacia los códigos 2D

Nuevo León requerirá una transición acelerada de los códigos de barras a los códigos 2D, a fin de lograr un paso fundamental para fortalecer la competitividad de sus empresas a nivel nacional e internacional, señalaron directivos de GS1 México.

Destacaron que con una aportación del 7.9 por ciento al PIB nacional, un ecosistema de más de 2 mil 800 Pymes y MiPymes que generan más de 27 mil empleos, y una economía impulsada por los sectores manufacturero, automotriz, logístico, de servicios y de electrodomésticos, la entidad requiere concretar esta esta evolución en sus procesos productivos y de comercialización.

Durante una sesión informativa organizada por GS1 México en el estado, representantes de este organismo empresarial que gestiona los estándares para el comercio unificado a nivel global, destacaron que diferentes sectores empresariales atraviesan por un cambio tecnológico que dejará en el pasado a los códigos de barras para dar entrada a los códigos 2D o QR bajo el estándar GS1.

Indicaron los códigos bajo el estándar GS1 -2D o QR- al tener una capacidad superior de almacenamiento de datos, transformará los empaques de los productos en una fuente de información confiable e interacción digital en beneficio del consumidor y de los fabricantes, optimizando además la trazabilidad y la eficiencia operativa.

“Así como hace 40 años no existían los códigos de barras y ahora estos son la norma en el comercio mundial, hoy nos preparamos para dar el salto a los códigos 2D”, expuso Juan Pablo Gómez Sepúlveda, director de Desarrollo de Productos y Servicios de GS1 México.

Ejemplificó que, en una cadena de 200 tiendas, cuando realicen la transición digital ofrecerá beneficios como una reducción del 32 por ciento en devoluciones y mermas, una disminución del 28 por ciento en llamadas al servicio al cliente gracias a la resolución de dudas, una mejora del 17 por ciento en la precisión del inventario por una mayor trazabilidad, y un ahorro anual de 3.4 millones de pesos (mdp) al reducir el etiquetado manual y la gestión de datos redundantes.

A nivel mundial, la fecha de entrada de los códigos 2D está proyectada para el año 2027, por ello, el directivo de GS1 México exhortó a todos los fabricantes a que se anticipen, “asesorándose sobre el diseño e impresión de estos nuevos códigos, así como adquirir lectores compatibles para garantizar la continuidad de sus operaciones”.

Detalló que, entre las ventajas que las marcas encontrarán con la adopción de códigos 2D es que se podrá mejorar el inventario, se garantizará una mayor trazabilidad al tener el control exacto de cada producto; mayor seguridad, al identificar con precisión aquellos lotes que hayan sido robados; aumentará la sostenibilidad ya que se facilitará el reciclaje, la economía circular y se tendrá una comunicación más directa con el público.

“Esta revolución en el comercio mundial permitirá acceder a información como ingredientes, fecha de caducidad, lotes, recetas y promociones, lo que será un ganar-ganar entre fabricantes y consumidores”, agregó Gómez.

Señaló que GS1 México impulsa la transformación del comercio unificado en Nuevo León y el Noroeste del país al posicionar a la región como un referente nacional en innovación y competitividad, vislumbrando que el futuro del Retail y el ecommerce se codifica en 2D.

La adopción de estos códigos no solo fortalecerá a los emprendedores y pequeñas empresas locales, sino que consolidará a la región del noreste como un polo estratégico para integrar a México en la nueva era del comercio digital, al aprovechar las oportunidades que ofrece el Plan México y los tratados internacionales como el T-MEC.

ALGUNOS EJEMPLOS

Los directivos de GS1 México indicaron que la primera marca que en México empezó a adoptar los códigos 2D bajo los estándares de GS1 México es la cerveza artesanal “Charro”, la cual le ha ayudado a facilitar la exportación de su producto a la Unión Europea. En este caso, al escanear el código QR, los consumidores encuentran información adicional como premios o certificaciones que ha obtenido la cervecera.

Asimismo, “Finca la Esperanza”, un emprendimiento que elabora mermeladas artesanales gourmet, ha comenzado a implementar esta tecnología, mejorando su trazabilidad, optimizado inventarios, acelerado su proceso de venta y fortalecido su competitividad y apertura hacia nuevos mercados. Lo mismo sucede con “Ferso Industrias”, una empresa que comercializa productos de cuidado personal, farmacia, limpieza y desinfección, cuyos códigos 2D le ha permitido adoptar regulaciones locales e internacionales para proyectar nuevas oportunidades de negocio.

GS1 México tiene 39 años como el organismo que facilita el comercio omnicanal y el ecommerce, destacándose por asignar el Código de Barras y administrar el sistema de identificación del país.

Además, hace más eficiente la cadena de suministro de los negocios al fortalecer el proceso comercial de sus 28 mil 003 asociados y clientes.