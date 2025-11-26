Entre Líneas 26/11/2025

RECONOCE AMPI MONTERREY A GUILLERMO GODÍNEZ PALMA

Nos comparten que el que recibió ayer un merecido reconocimiento por sus 33 años de experiencia en el sector inmobiliario es Guillermo Godínez Palma por parte de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), sección Monterrey que preside Juan Manuel Escobedo Garza.

Este homenaje se realizó en el Primer Encuentro Interregional Inmobiliario por un Futuro sin Violencia de Género, en el Club Palestino Libanés.

De profesión arquitecto, Godínez Palma tiene más de 33 años como periodista, editor, productor, investigador, promotor y locutor de este fabuloso mundo de los bienes inmuebles.

Todo empezó en 1992 cuando inició la sección Bienes Raíces, del periódico El Norte y fue su editor, así como de la sección inmobiliaria en el periódico Reforma, en la CDMX, posteriormente pasó a la televisión con los programas En Casa, que estuvo 14 años al aire y la Gente y Sus Casas que era de entrevistas con renombrados arquitectos, en Televisa Monterrey.

Además, ha asesorado a diferentes cámaras del sector como CAPROBI y CANADEVI para hacer sus revistas y el contenido editorial, así como el lanzamiento de importantes proyectos como lo ha sido Valle Oriente, Valle Poniente, Hacienda El Canadá y El Río Santa Lucía, por mencionar algunos.

Actualmente es editorialista en El Financiero, POSTAMX y Televisa.

Desde aquí felicitamos a Guillermo Godínez Palma.

CELEBRA DIMSA TRES DÉCADAS DE RESPALDO A LA INDUSTRIA

En un entorno empresarial donde la visibilidad suele concentrarse en las grandes marcas y en los proyectos de inversión de alto perfil, existen compañías cuya fortaleza radica precisamente en operar tras bambalinas. DIMSA, fundada por Javier Quintanilla y hoy dirigida por Patricio Canales, celebró el pasado 12 de noviembre tres décadas de historia como aliado estratégico de empresas nacionales e internacionales que han apostado por México.

La firma ha construido un portafolio integral de servicios de back-office que va desde la contabilidad y la tesorería hasta la gestión de nómina, comercio exterior y cumplimiento ambiental y de seguridad (EHS).

Su filosofía es clara: “Enfóquese en su negocio principal; nosotros nos ocupamos del resto”. Una premisa que, en tiempos de creciente complejidad regulatoria y competitiva, se convierte en un factor de diferenciación.

El aniversario no fue solo un acto conmemorativo. Fue también un mensaje hacia el futuro: reafirmar la excelencia operativa y la calidad del servicio como pilares de competitividad.

En un país que se prepara para recibir inversiones ligadas al nearshoring y que enfrenta retos de seguridad, infraestructura y talento, empresas como DIMSA representan un engranaje indispensable para que las promesas de crecimiento se traduzcan en resultados tangibles.

Treinta años después, la compañía no se limita a celebrar su trayectoria. Se declara lista para evolucionar y acompañar a la industria en un entorno empresarial en constante cambio.

En ese sentido, DIMSA recuerda que la competitividad de México no depende únicamente de las grandes inversiones, sino también de la solidez de quienes, desde la discreción del back-office, sostienen la operación diaria de la manufactura y la industria.

OBTIENE IDN DESARROLLOS EL TOP 3 EN RANKING DE GREAT PLACE TO WORK

Poniendo la muestra de que en el sector de la construcción y el desarrollo inmobiliario se puede -y se debe- ofrecer las mejores condiciones a los colaboradores e impulsar un buen clima organizacional, IDN Desarrollos, la empresa fundada por Salomón Marchschamer, quedó clasificada en el Top 3 a nivel nacional de Los Mejores Lugares para Trabajar en la categoría de Construcción, Infraestructura y Bienes Raíces.

Adicionalmente, su director general, Samuel Marcuschamer, quedó entre los mejores CEOS del país, según la organización Great Place to Work, que analiza y califica a las empresas en base a encuestas aplicadas directamente a los colaboradores.

IDN Desarrollos, responsables del Pabellón M y varios proyectos residenciales, fue también seleccionada entre las empresas con mejor Director de Capital Humano.

Contacto: monterrey@elfinanciero.com.mx