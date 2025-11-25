Xignux une a estudiantes y gamers en NL

Estudiantes compitieron en una carrera de Mario Kart durante el torneo "Gamer con Causa" organizado por Xignux.

En Monterrey, el impulso a las causas sociales también puede venir desde un control y una pantalla.

Así lo mostró Xignux con una nueva edición de “Gamer con Causa”, una iniciativa que convierte un torneo de videojuegos en una plataforma de apoyo para organizaciones civiles del estado.

La actividad, organizada a través de Fundación Xignux, en conjunto con universidades de Nuevo León, reunió a estudiantes y colaboradores en un torneo de videojuegos cuyo objetivo va más allá del entretenimiento: recaudar fondos y fortalecer a organizaciones civiles que atienden necesidades urgentes en la comunidad.

Durante el arranque de la etapa final, Marcela Garza Herrera, presidenta de Fundación Xignux, destacó que el torneo busca acercar a los jóvenes a causas sociales mientras apoyan proyectos relacionados con nutrición.

“Gamer con Causa es más que un torneo… es un espacio que apoya a organizaciones de la sociedad civil y demuestra el compromiso de los jóvenes con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, afirmó.

Participación y estructura del torneo

En esta edición participaron 34 estudiantes de la UANL, Tecnológico de Monterrey, UDEM, Tecmilenio y UERRE, así como 72 colaboradores de las empresas Viakable, Prolec, Qualtia, BYDSA y el Corporativo Xignux.Las competencias tuvieron dos etapas:

Clasificatoria virtual: realizada el 12, 13 y 15 de noviembre.

realizada el 12, 13 y 15 de noviembre. Final presencial: celebrada el 23 de noviembre.De ahí surgieron 12 finalistas (6 estudiantes y 6 colaboradores), cada uno representando a una organización civil.

En la categoría de estudiantes, el primer lugar fue para Mario Alexis Leal Renagel (UANL), quien entregó un donativo de 100 mil pesos a Comenzar de Nuevo A.C.

El segundo lugar fue Diego Anaya Hernández (Tec de Monterrey), con un apoyo de 40 mil pesos para Hogar Ortigosa A.B.P.



En la categoría de energizadores:

1° lugar: Glen Gilberto Bedoy Varela (BYDSA), quien entregó 100 mil pesos a la Asociación Mexicana de Diabetes Nuevo León A.C.

Glen Gilberto Bedoy Varela (BYDSA), quien entregó a la 2° lugar: Dante Alejandro Reyna Cortez (Viakable), con un donativo de 40 mil pesos para Vida y Familia de Monterrey.

Además del donativo en nombre de las organizaciones, los ganadores recibieron un premio económico a través de un monedero electrónico.

Fundación Xignux señaló que esta iniciativa forma parte de su modelo de responsabilidad social, enfocado en cuatro áreas: energía, nutrición, educación y desarrollo comunitario.