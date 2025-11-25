Inaugura Tec laboratorio para análisis del consumidor

El Tec de Monterrey, Campus Ciudad de México, inauguró el Behavioral Research Lab (BRL), un centro especializado en el análisis del comportamiento humano ante estímulos de mercado.

El laboratorio busca fortalecer los programas de Marketing, Negocios, Comunicación y Diseño, combinando ciencia, tecnología y creatividad para formar profesionales capaces de interpretar al consumidor con herramientas avanzadas y rigor académico.

El espacio permitirá estudiar cómo reaccionan las personas ante campañas publicitarias, productos, plataformas digitales y experiencias multisensoriales.

Para ello, integra tecnologías que registran respuestas cognitivas, emocionales y conductuales, incorporándose como un componente clave del modelo educativo del Tec, enfocado en la experimentación y la resolución de problemas reales.

Durante la inauguración, Sergio Pulgarín, Decano Regional de la Escuela de Negocios del Tec, destacó la importancia de que los estudiantes accedan a experiencias prácticas antes de incorporarse al mercado laboral.

“Los laboratorios representan una oportunidad para que nuestros estudiantes desarrollen la capacidad de vivir experiencias reales antes de vincularse con las firmas, fortaleciendo así su preparación y su impacto en su futuro laboral”, expresó.

El BRL está equipado con herramientas de neurociencia y análisis de conducta como Electroencefalografía (EEG) para medir actividad cerebral, Respuesta Galvánica de la Piel (GSR) para evaluar la activación emocional, sistemas avanzados de eye tracking que permiten mapear la atención visual, y tecnología de facial coding para interpretar emociones en tiempo real.

También cuenta con una Cámara Gesell, áreas sensoriales, salas de experimentación y espacios modulares para estudios cualitativos y cuantitativos.

Además de su equipamiento, el laboratorio fue diseñado para facilitar investigaciones controladas y reproducibles que puedan aportar evidencia científica útil para la industria.

Esto permitirá a estudiantes y docentes replicar experiencias reales de consumo, probar prototipos, estudiar interacciones digitales y analizar cómo se forman las percepciones de marca bajo distintos contextos.

Por su parte, Horacio Arredondo, Decano Nacional de la Escuela de Negocios del Tec de Monterrey, subrayó que este tipo de espacios forma parte de la estrategia institucional para mantener sus programas a la vanguardia.