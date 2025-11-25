CAINTRA y PRODECON convenio en apoyo a la comunidad industrial

Con el objetivo de fortalecer la asesoría y representación en materia fiscal para la comunidad industrial de Nuevo León, la Cámara de la Industria de Transformación (CAINTRA) y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) renovaron su convenio de colaboración, reafirmando un trabajo conjunto que inició en 2021.

El acuerdo busca garantizar un espacio confiable para resolver dudas tributarias, facilitar el acceso a asesoría especializada y reforzar la atención oportuna a las empresas, especialmente a las pequeñas y medianas (PyMEs).

“El objetivo de ambas instituciones es la formalidad, contribuir a una facilitación tributaria para que cada vez haya más incentivos para ser formales y cumplir las obligaciones que tenemos de manera regular como elementos del sector productivo”, destacó Jesús López, al subrayar que estas acciones fortalecen al sector industrial que genera más de 667 mil empleos en Nuevo León.

Por su parte, Sara García Osuna enfatizó la importancia de acercar estos beneficios también a las microempresas y a quienes tributan bajo el régimen RESICO, señalando que CAINTRA será un canal clave.

“Con esto buscamos dar mayor difusión no solo a las pequeñas, o grandes o medianas; sino también con las micro empresas o las que son RESICO, buscamos nosotros atraerlas muchísimo y sabemos que a través de CAINTRA va a ser un canal de comunicación para llegar a ellas”, explicó García Osuna.

Desde la firma del primer convenio entre ambas instituciones, se han desarrollado talleres, capacitaciones y procesos de acompañamiento técnico que han permitido orientar a cientos de contribuyentes, especialmente PyMEs; tan solo en este período, más de 315 empresas han sido capacitadas en temas fiscales.

La renovación de este convenio permitirá dar continuidad a este tipo de acciones, además de reforzar la atención oportuna a las empresas y facilitar el acceso a asesoría especializada en temas tales como créditos fiscales y declaraciones anuales.CAINTRA reiteró su propósito de seguir contribuyendo a un entorno tributario claro, accesible y justo, consolidando la colaboración con PRODECON como un respaldo estratégico para la comunidad industrial del Estado.