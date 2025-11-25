Actualiza NL a docentes para atender neurodiversidad

Con el objetivo de vincular los avances de la investigación educativa en neurociencias con las necesidades reales del trabajo en el aula, la Secretaría de Educación llevó a cabo un taller de actualización dirigido a figuras educativas que atienden a estudiantes con discapacidad y diversas condiciones de neurodiversidad.

Durante la apertura del evento, el Secretario de Educación, Juan Paura García, destacó que este espacio permitirá diseñar y reforzar estrategias pedagógicas para docentes de los Centros de Atención Múltiple (CAM), las Unidades de Educación Inclusiva y las distintas modalidades de Educación Básica en el estado.

El funcionario resaltó que estas acciones forman parte del compromiso de Nuevo León por avanzar hacia un sistema educativo incluyente, que reconoce, valora y atiende la diversidad, garantizando que todas y todos los estudiantes tengan las condiciones necesarias para aprender y desarrollarse plenamente.

El taller se llevó a cabo en la Normal Superior Moisés Sáenz Garza, donde se impartieron dos conferencias magistrales:

“Fundamento de la Neurociencia y su vínculo con el aprendizaje” , a cargo de la Mtra. Anna Lucía Campos .

, a cargo de la Mtra. . “Estrategias Neuroeducativas para la Inclusión”, impartida por Edel López.

Con estas actividades, la Secretaría de Educación reafirma su intención de acercar herramientas actualizadas a las y los docentes, fortaleciendo la atención educativa de niñas, niños y adolescentes con discapacidad y promoviendo una enseñanza más sensible a la neurodiversidad en Nuevo León.