Recupera crecimiento construcción de NL

Después de que en agosto el sector de la construcción de Nuevo León registró una caída de 1.24 por ciento respecto a julio, en septiembre recuperó su tendencia de crecimiento, al reportar un alza mensual de 7.73 por ciento y anual de 13.44 por ciento, impulsado por el sector privado, que registró un récord en el monto mensual ejecutado.

La Encuesta Nacional de Empresas Constructoras publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), indicó que en septiembre el valor de la producción de las empresas constructoras de Nuevo León ascendió a siete mil 32 millones de pesos (mdp), superior en 504 mdp que el reportado en agosto.

En términos reales, es decir, pesos constantes de septiembre, el alza anual fue de 9.33 por ciento y la mensual de 7.48 por ciento.

Por sectores, el público ha mantenido una tendencia a la baja en los últimos dos meses, esto después de que julio registró su máximo histórico, en agosto reportó una baja mensual de 2.17 por ciento y de 12.2 por ciento en septiembre.

El Inegi reportó que en el mes en cuestión, los proyectos ejecutados por el sector público sumaron 950.4 mdp, lo que implicó las bajas mensuales ya mencionadas, sin embargo, en términos anuales este monto representó un alza de 47.67 por ciento.

Por su parte, el sector privado desarrolló proyectos en septiembre por seis mil 82 mdp, un incremento mensual de 11.69 por ciento y anual de 9.47 por ciento.

Con base a las cifras reportadas por el Inegi, este es el mayor monto mensual qye ha ejecutado el sector privado desde que el organismo publica este reporte de las empresas constructoras.

Sin duda alguna, el segmento más importante para la entidad es el de edificación, ya que representó en el mes en cuestión el 62.03 por ciento del valor total del sector, al sumar cuatro mil 362 mdp, lo que implicó un incremento anual de 33.49 por ciento y mensual de 11.06 por ciento.

Otro de los segmentos que reportó un desempeño destacable, fue el de electricidad y telecomunicaciones, cuyos proyectos ejecutados en septiembre sumaron 575 mdp, un incremento anual de 125.3 por ciento y mensual de 20.36 por ciento.

Después de que hasta agosto pasado, el rubro de petróleo y petroquímica no había desarrollado ningún proyecto, en septiembre se invirtieron en este segmento 30 mdp, un incremento de 174.33 por ciento respecto a lo invertido en septiembre del año pasado.