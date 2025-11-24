Entre Líneas 24/11/2025

ECONÓMICA, TECNOLÓGICA, CULTURAL Y TURISMO

Nos informan que el Gobernador del Estado de Nuevo León recibió al Embajador de la República Popular China en México, Excmo. Chen Daojiang, con el objetivo de reforzar la relación bilateral y ampliar las áreas de colaboración entre ambas partes.

Durante el encuentro, encabezado por el Gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda, se destacó el compromiso mutuo de impulsar iniciativas que fortalezcan el desarrollo económico, la innovación, el intercambio cultural y las oportunidades de inversión entre Nuevo León y China.

El Gobernador reiteró que Nuevo León mantiene condiciones favorables para las empresas internacionales que buscan expandirse en la región, y reafirmó la disposición del Estado para seguir facilitando proyectos que impulsen el crecimiento económico y la generación de empleo.

Por su parte, el Embajador Chen Daojiang expresó el interés del Gobierno chino en continuar estrechando la cooperación con Nuevo León en materia económica, tecnológica y empresarial, así como en promover mayores intercambios culturales y turísticos.

El encuentro se desarrolló en un marco de respeto, colaboración y diplomacia, reafirmando la voluntad de ambas partes para seguir construyendo una relación sólida y de beneficio mutuo.

NUEVO LEÓN ES RECONOCIDO EN EL GOV3 SUMMIT COMO CASO AVANZADO DE IDENTIDAD DIGITAL Y BLOCKCHAIN

Nos comparten que, como parte de un intercambio internacional de mejores prácticas en innovación digital, la titular de la Oficina Ejecutiva, Mariela Saldívar, participó en el evento Gov3 Summit, en donde presentó la plataforma de trámites y servicios del Gobierno de Nuevo León: NLínea.

Este encuentro, celebrado en Buenos Aires, Argentina, convoca a expertos internacionales y gobiernos de América Latina y Europa, para compartir soluciones innovadoras que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través del uso de tecnología de vanguardia.

La titular de la Oficina Ejecutiva, Saldívar, fue la única representante de México en este evento y presentó a NLínea como un ejemplo destacado de innovación a nivel nacional, gracias a la implementación de la Identidad Digital Descentralizada y la tecnología Blockchain.

NLínea es la ventanilla digital del Gobierno de Nuevo León que ofrece un catálogo de 744 trámites y servicios, de los cuales más de 300 se pueden realizar de forma digital con hasta 30% menos requisitos y hasta 80% más rápidos. En lo que va de 2025, NLínearegistra 2.7 millones de visitas.

Saldívar participó en el Panel “Identidad Digital en LATAM”, junto a la Subsecretaria de Modernización de Buenos Aires, Sandra Dagostino; la Asesora de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Diana Celis; el Secretario de Modernización de Salta, Martín Güemes; y el Subsecretario de Ciudad Inteligente en Buenos Aires, Pedro Alessandri.

Cabe señalar que la participación de Nuevo León en el Gov3 Summit consolida al estado como un referente regional y líder nacional en identidad digital, servicios públicos seguros y transformación digital con visión internacional.

CONCRETAN HOY ACUERDO CAINTRA Y PRODECON

Hoy 24 de noviembre se renuevan su compromiso de colaboración CAINTRA y PRODECON, al formalizar la firma del convenio que permite seguir avanzando hacia una cultura contributiva más sólida y justa, donde las empresas cuenten con claridad, defensa y herramientas para cumplir sin sacrificar competitividad.

Estamparán su rúbrica en el documento directivos de la Cámara industrial, quienes estarán acompañados por la Delegada en Nuevo León de PRODECON, Sara Carolina García Osuna.

Este convenio garantizará que los contribuyentes continúen contando con asesoría especializada, representación oportuna y un espacio confiable para resolver sus dudas en materia fiscal federal, fortaleciendo así el acompañamiento a la comunidad industrial.

