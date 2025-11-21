Sobresale Tec de Monterrey en ranking global de investigación en IA

El Tecnológico de Monterrey volvió a poner a Nuevo León en el mapa internacional ya que un análisis global de Studocu lo posicionó como la única universidad mexicana entre las 500 mejores del mundo en investigación sobre inteligencia artificia (IA), un campo que está transformando industrias, gobiernos y la educación superior.

El estudio evaluó las principales universidades de ciencias de la computación entre 2020 y 2024, analizando publicaciones académicas, artículos científicos, citas y referencias vinculadas al desarrollo de IA. Dentro de este panorama altamente competitivo —liderado por Estados Unidos, China y Reino Unido— el Tec logró ubicarse en el puesto #283 a nivel global.

“El Tecnológico de Monterrey produjo 97 publicaciones científicas en IA durante los últimos cuatro años y obtuvo una puntuación de 45.04 en el índice de IA elaborado por Studocu, lo que lo consolida como un actor relevante en investigación avanzada para América Latina”,

El reconocimiento cobra mayor relevancia al considerar que en países como Estados Unidos se generaron más de 232,000 publicaciones en este periodo, mientras que China superó las 217,000.

En ese contexto, la presencia del Tec como único representante de México subraya el impulso que Nuevo León está tomando en el desarrollo de tecnología de frontera.

Para la institución, este resultado se suma a su estrategia por fortalecer centros de investigación, laboratorios especializados y programas académicos enfocados en IA, ciencia de datos, automatización y robótica, consolidando a Monterrey como un hub de talento tecnológico en la región.