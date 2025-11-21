Recibe Red Ambiental EL Reconocimiento Great Place To Work (Gptw)

Red Ambiental, empresa líder en la gestión integral y aprovechamiento de residuos en México, celebró la obtención de la certificación Great Place to Work (GPTW), convirtiéndose en la primera compañía de su sector a nivel mundial en recibir este distintivo.

La ceremonia se llevó a cabo en las oficinas corporativas de la empresa y contó con la participación de Mónica Zaldívar, Directora Comercial Nacional, y Paulina Sosa, Directora Regional Noreste de Great Place to Work México, así como con la presencia —presencial y virtual— de más de mil colaboradores de distintas regiones del país, en representación de los más de 7,000 integrantes de Red Ambiental.

Durante la entrega del reconocimiento, Zaldívar destacó la relevancia del logro al señalar que: “Red Ambiental es la primera empresa de este giro certificada por GPTW a nivel mundial. Es un orgullo reconocer a una organización que ha demostrado que sí es posible construir un entorno laboral excepcional”.

El distintivo fue recibido por Horacio Guerra Marroquín, Presidente del Consejo de Administración de Red Ambiental, quien subrayó que el crecimiento constante de la compañía —con incrementos superiores al 30 por ciento anual— es resultado del compromiso y la entrega del talento que la integra.

“Esta certificación reafirma que avanzamos en la dirección correcta. Hemos creado un ambiente basado en el respeto, la confianza y la participación; un lugar donde cada persona sabe que su trabajo tiene impacto y que juntos marcamos diferencia”, afirmó Guerra Marroquín.

Como parte de la celebración, se reconoció a las unidades de negocio que obtuvieron los mejores resultados en la evaluación GPTW a nivel nacional, resaltando su desempeño sobresaliente y contribución a la cultura organizacional.