Sesiona el primer Consejo Consultivo Internacional de la FMVZ

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) de la Universidad Autónoma de Nuevo León llevó a cabo la primera reunión presencial de su Consejo Consultivo Internacional.

Con el objetivo de guiar el desarrollo de la facultad, fomentar la innovación y asegurar que el programa de Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia se mantenga vigente a través de estándares internacionales, seis académicos de universidades del extranjero se integraron a dicho consejo.

Durante la reunión, el director de la FMVZ, Gustavo Hernández Vidal, afirmó que la creación de este órgano externo reafirma el compromiso de la institución por ofrecer un programa de calidad y de pertinencia ante los retos globales.

Agregó que establecerán estrategias para fortalecer la educación, investigación y el fortalecimiento de una nueva generación de veterinarios.

“La creación de este consejo representa nuestro compromiso con la excelencia en la educación, la investigación y el servicio a veterinarios, así como nuestra aspiración de fortalecer la colaboración global para el avance de la salud pública y animal», dijo Gustavo Hernández Vidal, Director de la FMVZ.

“Sus perspectivas y recomendaciones contribuirán a guiar el desarrollo de nuestra estrategia, fomentar la innovación y garantizar que nuestro programa siga siendo profesional. Juntos, reafirmamos nuestro propósito de colaboración para avanzar en el conocimiento, promover la colaboración y preparar a la nueva generación de veterinarios para la sociedad con profesionalismo, ética y pasión”, aseguró.

La presidenta del Consejo Consultivo Internacional, Carmen Fuentealba, mencionó que la colaboración beneficiará a los estudiantes de la dependencia universitaria al brindar un programa acorde con las normas internacionales en el cuidado de la salud integral de los animales.

“Este tipo de colaboraciones abre la puerta a otros aspectos de la profesión y es muy valiente que estén abiertos a recibir una retroalimentación continua que los ayudará a ser cada vez mejores en la práctica de la medicina animal”, expuso Carmen Fuentealba, Presidenta del Consejo Consultivo Internacional de la FMVZ.

La Secretaria de Relaciones Internacionales de la UANL, Sandra Nora González Díaz, miembros del Consejo Consultivo Internacional de la FMVZ, estudiantes y profesores estuvieron presentes en esta primera reunión.

Integrantes del Consejo Consultivo Internacional de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia