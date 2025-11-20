Lantana Calzada inicia construcción en plena Calzada del Valle

Carza colocó la primera piedra de Lantana Calzada, un nuevo desarrollo habitacional ubicado sobre Calzada del Valle, una de las avenidas más reconocidas y de mayor demanda inmobiliaria en San Pedro Garza García.

Se trata de un proyecto de departamentos desde 137 metros cuadrados, con precios que inician en 19 millones de pesos (mdp).

“Este es un desarrollo que nace con planificación sólida, licencias en regla y una visión de largo plazo para San Pedro”, señaló Ernesto Palacios Peña, director general de Carza.

Nuestra experiencia nos permite entregar proyectos que se integran de manera responsable a su entorno urbano”.

El diseño arquitectónico está a cargo del despacho Fundamenta, firma con trayectoria en desarrollos residenciales y urbanos en el municipio.

Sus directivos afirmaron que Lantana Calzada busca priorizar funcionalidad, estética y una integración coherente con la zona.

“San Pedro exige criterio y técnica en cada proyecto”, indicó el directivo.

Aquí apostamos por un diseño respetuoso, eficiente y pensado para la vida actual”.

El desarrollo incluirá amenidades como lobby, sport bar, pabellón culinario, cowork, social room, gimnasio, ludoteca y una alberca con carril de nado, además de un showroom donde los interesados pueden conocer los materiales y el concepto general del proyecto.

Carza, con 44 años de operación en el mercado, destacó que Lantana Calzada forma parte de su estrategia de consolidación en segmentos residenciales de alta gama dentro del área metropolitana de Monterrey.