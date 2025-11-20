Busca Coahuila a regios para vivir experiencia enológica

Coahuila se distingue en México por contar con más de 44 casas vitivinícolas ampliamente premiadas en concursos nacionales e internacionales, por lo que invita a los habitantes de Nuevo León (NL) a vivir una experiencia gastronómica y enológica única en la quinta edición del Coahvino Fest 2025.

“Por ello, el festival representa una oportunidad para que los visitantes conozcan la calidad y diversidad de sus etiquetas, acompañadas de una muestra culinaria representativa del norte del país”, dijo José Ignacio Carrillo, tesorero de la Asociación de Vinos de Coahuila.

El evento se desarrollará en el Museo del Desierto, en Saltillo, el 27 de noviembre, y contará con la presencia de más de 30 bodegas y 25 restaurantes de la región sureste, además de invitados especiales de Monterrey, Parras y La Laguna.

Martha Moncada, subsecretaria de Turismo de Coahuila, destacó que el estado es la entidad con más medallas y reconocimientos del país en materia de vino.

“Sabemos que en Monterrey y San Pedro valoran la calidad, y por eso venimos a invitarlos. Coahuila es el estado con los vinos más premiados de México. Queremos que vivan cómo se unen nuestros vinos, nuestra gastronomía y nuestra música en un entorno seguro”, afirmó.

Por su parte, el presidente de Canirac Coahuila, Isidoro García Reyes, resaltó que esta edición reunirá a más de 30 restaurantes coahuilenses y de NL, con platillos especialmente pensados para maridar con los vinos del estado.

Con esta edición, Coahvino Fest reafirma su objetivo de posicionar a Coahuila como uno de los destinos enológicos más importantes de México y de fortalecer la relación turística con el estado de NL.