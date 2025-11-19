Bajan Autorizaciones de gasolineras para NL

Los permisos conseguidos por Nuevo León (NL), una vez que la Comisión Nacional de Energía (CNE) entró en operaciones, han sido menores que con la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE), señala información del Clúster Energético de Nuevo León.

El organismo señala, que de acuerdo con un análisis basado en el Registro Público del Órgano de Gobierno de la CNE, NL reportó un total de 17 permisos para estaciones de autoservicio, lo que representó 5.3 por ciento de las 318 concesiones otorgadas por el nuevo regulador energético desde que entró formalmente en operación en junio pasado hasta el 30 de septiembre.

Indica que con la extinta CRE, la proporción de NL alcanzó 5.4 por ciento del total, acumulando 765 permisos, ubicándose en el cuarto sitio en el País, detrás del Estado de México, Jalisco y Veracruz.

“Ahora con el nuevo regulador, la entidad se ubicó en el quinto sitio a nivel nacional, “dando la cara” por los estados tradicionales que fueron desplazados a sitios secundarios, con excepción de Jalisco, quien ahora marcó la pauta con un total de 27 permisos, seguido de Michoacán en 23”, revelan los datos.

Agrega que todos los estados ya cuentan con un permiso, con excepción de Durango, que aún no ha debutado con la CNE.

“Las inversiones por las nuevas gasolineras neoleonesas se estiman en 287.3 millones de pesos (mdp), dado que el promedio histórico por cada estación de servicio en la entidad se sitúa en unos 16.9 millones de pesos, contra 16.4 millones a nivel nacional.

“Quince de los 17 permisos con la CNE fueron concedidos en ubicaciones del Área Metropolitana de Monterrey, continuando con la tónica de la centralización de las gasolineras. Las dos fuera de la urbe están situadas en Aramberri y Linares”, detalla la información.

Sin embargo, de acuerdo a los registros de la CRE y ahora la CNE, no hay gasolineras autorizadas en los municipios del sur de Nuevo León que son Gral. Zaragoza y Mier y Noriega.