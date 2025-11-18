Lídera Nuevo León ahorro en focos

Nuevo León es la entidad líder en el uso de focos ahorradores de energía eléctrica. De acuerdo a la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares (ENIGH) analizada por Monitor Energético, los neoleoneses utilizaron un total de nueve focos ahorradores de energía en promedio durante 2024 -último dato disponible-, siendo la mayor cantidad a nivel nacional.

Además, en el estado se reportó también el uso de solo 0.7 focos incandescentes en promedio por hogar en ese año, el más bajo de los últimos años y con tendencia a la baja.

El promedio nacional se ubicó en 7.2 focos ahorradores contra 0.5 unidades incandescentes.

Es la primera vez que en NL declara que hay ese número de focos ahorradores, y representa un incremento de 20 por ciento en comparación con los 7.5 focos reportados en 2016, año en que fue la primera vez que se reportó ese indicador. Tan solo en dos años el número creció 12.5 por ciento al pasar de 8 a 9 focos.

En cuatro de las cinco ENIGH que ha realizado el INEGI, NL se ubicó en el primer sitio en ese tipo de focos. La excepción fue 2022 cuando lo superaron Yucatán, Aguascalientes y Ciudad de México.

Cabe señalar que un foco ahorrador de 15 watts, equivale al rendimiento de un foco incandescente de 100 watts. Además, la entidad norteña se acerca al hito de los 10 focos que se utilizan en una vivienda.

NL reportó 1.84 millones de viviendas que contaban con el servicio de energía eléctrica en el anterior, siento el sexto sitio en el País, 30 por ciento más que 8 años antes, equivalentes a 426 mil casas adicionales.