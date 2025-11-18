Asumirá Jorge Rodela dirección de finanzas de Vitro

Vitro informó que después de 40 años de trabajar en la empresa, Claudio Luis Del Valle Cabello decidió tomar la opción de retiro por jubilación y Jorge Rodela será su nuevo director de finanzas a partir del próximo año.

Detalló que el liderazgo y profundo compromiso de Del Valle con Vitro han contribuido significativamente a su historia, y que éste continuará como Secretario del Consejo y apoyando en tareas estratégicas para Vitro.

Así mismo, se informa que a partir del 1 de enero de 2026, Jorge Alberto Rodela Luna asume la Dirección General de Administración y Finanzas de la empresa.

Comentó que a lo largo de su carrera de 25 años, Rodela ha ocupado diversos roles estratégicos en compañías multinacionales de distintos sectores, siendo los últimos cinco años en Vitro, primero en el equipo corporativo de finanzas y últimamente como Director de Finanzas del Negocio de Automotriz.

“Durante las próximas semanas, Claudio y Jorge trabajarán estrechamente para asegurar una transición fluida y sin contratiempos. Estamos seguros de que esta evolución en el liderazgo nos posiciona favorablemente para la siguiente etapa de crecimiento y transformación”, señaló.