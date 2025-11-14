Bara acelera expansión en NL: abrirá hasta 10 tiendas en 2025

Bara —formato de hard discount de Femsa— abrió en octubre su primera tienda en Nuevo León (NL) y ahora prevé cerrar 2025 con entre nueve y 10 unidades en el estado, impulsando su formato de proximidad y precio, conocido como hard discount, con el que busca competir en colonias de Monterrey.

“Queremos llevar bienestar a través de la despensa a las familias mexicanas, con una experiencia cálida, sencilla y competitiva”, dijo Gustavo García, director de Operaciones de Bara, en entrevista para El Financiero.

La cadena ya opera tres tiendas —la primera en Monterrey, otra en el Jaral y una más en Apodaca— y abrirá al menos cinco adicionales entre noviembre y diciembre, incluyendo Santa Cecilia.

Para respaldar este crecimiento, Bara instaló un CEDIS en Guadalupe con capacidad para unas 4 mil 500 posiciones, que se expandirá conforme aumente la red de sucursales.

El “hard discount” es un formato de tienda de proximidad que ofrece precios muy bajos con operaciones ultra eficientes, surtido limitado, mucha marca propia y ubicaciones dentro de los vecindarios para una compra rápida y económica.

García detalló que una de las claves del modelo es la marca propia, que hoy representa 25% del surtido. “Queremos que con el paso de los años llegue al 40 o 50% de la oferta; en otros países, los hard discount superan incluso el 80 por ciento”, señaló.

El formato se apoya en tiendas pequeñas, pasillos amplios, logística precisa y exhibición directa en caja para reducir tiempos y costos operativos, además de programas de reciclaje y eficiencia energética que la firma ha probado en otros estados donde opera desde hace 27 años.

Cada tienda emplea entre seis y siete personas, en su mayoría mujeres y vecinas de la zona donde se abre la sucursal, reforzando el enfoque comunitario del modelo.

La cadena comercial prevé que en 2026 la expansión tome aún más tracción.