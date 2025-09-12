Apoya Knergy a regias a ser sustentables

En un contexto donde la industria enfrenta cada vez más presiones para reducir sus emisiones de CO₂, Knergy está apostando por la inyección de hidrógeno como tecnología clave para que el sector productivo de Nuevo León (NL) avance hacia la sustentabilidad.

Durante un evento del Clúster Energético de NL, organismo al que recientemente se sumó la compañía, Jörg Meyer, director comercial de Knergy, explicó que su propuesta está dirigida a apoyar a las empresas a cumplir con las exigencias de autorregulación ambiental y con las normativas internacionales que buscan frenar la huella de carbono.

“Nuestro enfoque ahora es claro: mejorar el proceso cementero para bajar las emisiones de CO₂, porque ambientalmente es un parámetro clave”, afirmó Meyer.

Knergy, originaria de Monterrey desde hace cuatro años, diseña proyectos completos basados en la inyección de hidrógeno: desde la fabricación de electrolizadores propios hasta la integración de soluciones con proveedores como Siemens en instrumentación y automatización.

Un ejemplo concreto es el sector cementero, donde la compañía ya ha obtenido resultados positivos.

“Mejoramos el proceso de oxidación en el precalentador y en el horno; esto reduce emisiones de CO₂, incrementa la eficiencia energética y mejora la imagen de la empresa como fabricante responsable”, aseveró Meyer.

La estrategia responde a una tendencia global en la que los grandes consumidores industriales buscan transitar hacia procesos más limpios para mantener acceso a mercados internacionales y asegurar su competitividad.

“Si una cementera me dice que necesita bajar emisiones, lo que hacemos es inyectar hidrógeno en su proceso y con eso logramos tres cosas: menos emisiones, más eficiencia y mejor posicionamiento en el mercado”, añadió.

Con su incorporación al Clúster Energético de NL, Knergy espera fortalecer alianzas con la industria local y acelerar la adopción del hidrógeno como vector energético en México, alineándose con las demandas ambientales que ya no son opcionales, sino obligatorias para el futuro industrial.