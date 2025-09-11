Mediante alianzas reducen tasas de mortalidad en Nuevo León

Trabajar en equipo con universidades, hospitales públicos y privados, es la estrategia que el gobierno de Nuevo León (NL) ha seguido para lograr disminuir las tasas de mortalidad a las más bajas en los últimos 10 años.

Alma Rosa Marroquín Escamilla, secretaria de Salud de NL, dijo que al inicio de la actual administración estatal hicieron un diagnóstico y determinar la forma de trabajar para garantizar el acceso, la calidad y la seguridad e incidir en la primera infancia y reducir dos indicadores en materia de salud pública que le duele a gran parte de la población mexicana y que son la salud mental y la salud materna infantil.

Indicó que se tenía la tasa más alta de mortalidad materna y ahora y a través de un trabajo en equipo se ha reducido a la tasa de muerte materna más baja en los últimos 10 años

Asimismo, agregó, en el caso del cáncer infantil, hicieron alianzas con el Hospital Universitario y el resultado es una disminución a la tasa más baja en los últimos 10 años en NL.

Y en el cáncer de mama, mediante alianzas con el Hospital Universitario y el Tec Salud, cerraron el 2024 con la mortalidad más baja de los últimos 10 años.

De la misma forma, detectaron que el infarto era la principal causa de muerte en adultos mayores de 40 años, pero había falla en la atención y en la coordinación entre las diferentes instituciones, y por primera e en los últimos 7 años lograron una reducción significativa en 2024 y, en base a las cifras de 2025, estarían llegando al número más bajo de infartos de los últimos 10 años.

Por su parte, Norma Patricia Puente Ramírez, presidenta de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica (SOMIB), en su participación de la inauguración del XLIII Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica y el primer Congreso Internacional de Innovación en Salud y Turismo Médico ISATUM 2025, dijo que innovar no es solo crear tecnología, es hacer que llegue a las personas que más lo requieren y salvar vidas.

Recordó el caso del oxímetro que en la pandemia fue símbolo de esperanza y detrás de ese dispositivo hay ingeniería biomédica.

Puente señaló que se debe tener una visión de futuro que permita al país estar a la altura de los retos actuales, por lo que es necesaria e importante la educación.

Hoy en México hay más de 60 programas educativos de ingeniería biomédica y en NL hay tres, que son Semillero de Talento, Innovación y compromiso social.

Al evento acudieron más de mil 800 estudiantes de varias partes del país que viajaron a Monterrey para aprender de exponentes nacionales y extranjeros.