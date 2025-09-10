Llegará taquería regia a EU el próximo año

Los Originales de Braulio Martínez, empresa regia conocida por su oferta de tacos al vapor, de guiso, desayunos y barbacoa, arrancará operaciones en Estados Unidos (EU) el próximo año.

“Queremos que nuestra primera sucursal en EU sea el punto de partida para franquiciar también allá. Las ciudades clave son Dallas, Houston, San Antonio y Austin”, señaló Gil Rodríguez, director operativo de la compañía, en entrevista para El Financiero.

“Apostamos por el mercado de la añoranza, esos mexicanos que no pueden bajar a la frontera, pero que extrañan el sabor auténtico”, indicó.

El directivo compartió que este proyecto se ha venido gestando gracias a un cambio profundo en la forma de operar el negocio, que permitirá distribuir sus productos a largas distancias manteniendo la calidad.

La empresa, formalizada como Los Originales de Braulio Martínez en 2022, tiene sus raíces en un negocio iniciado en la colonia Linda Vista.

Actualmente suma 72 sucursales, de las cuales solo cuatro son propias y el resto franquicias.

Su meta para 2025 es cerrar con 95 a 100 unidades, y para 2026 alcanzar entre 125 y 130, ya con presencia en estados como Coahuila y Tamaulipas antes de dar el salto a EU.

El gran diferenciador será la planta TIF que están desarrollando en Nuevo León (NL), lo que les permitirá cumplir con los estándares internacionales para exportar alimentos cárnicos a EU.

“Si no eres TIF no hay forma de cruzar el producto. Este cambio nos abre la puerta y nos da la capacidad de crecer con una manufactura controlada y con procesos de calidad mundial”, destacó Rodríguez.

Paralelamente, Los Originales de Braulio Martínez realizó un rebranding integral, con nuevos colores, logotipo y formatos de local, además de un menú más amplio.

También se han enfocado en ofrecer un modelo de franquicia, cuya inversión inicial ronda entre 120 y 140 mil pesos, con una operación esbelta —basta con tres empleados por sucursal— y un retorno de inversión estimado en seis meses.

Rodríguez resaltó que la demanda por abrir nuevas franquicias ha superado sus expectativas.

“Tenemos una lista de espera de más de 40 personas interesadas. Para nosotros es una señal de que el producto gusta y de que hay confianza en nuestro modelo de negocio”.

Con estos pasos, Los Originales de Braulio Martínez no solo buscará consolidarse en el norte de México, sino también llevar el sabor de Monterrey al exigente y lucrativo mercado texano, sumándose a la creciente ola de empresas regias que apuestan por la internacionalización.