Entrega Difrenosa 25 camiones a Flexcoah

Difrenosa, distribuidor autorizado Freightliner, realizó la entrega de 25 camiones Cascadia a Flexcoah, empresa transportista con sede en Coahuila como parte de una adquisición de un total de 50 unidades.

Las nuevas unidades forman parte del plan de expansión de la compañía, que actualmente cuenta con una flotilla de aproximadamente 500 unidades, integrada en su mayoría por unidades Freightliner que transportan productos ya manufacturados, materiales pesados e industriales, maquinaria pesada y carga general utilizando tractocamiones con caja seca de 48 y 53 pies para servicio foráneo y local.

Las unidades fueron recibidas por Salvador de las Fuentes, Director General, y Fernando de las Fuentes, Director de Operaciones de Flexcoah, convirtiéndose en las primeras en incorporarse al nuevo patio de la empresa, lo que refleja el crecimiento constante de sus operaciones y la confianza en la marca Freightliner.

Durante la entrega, Salvador de las Fuentes destacó que “Difrenosa se ha convertido en un aliado que supo integrarse en nuestra operación diaria, identificando las áreas de oportunidad y respondiendo con soluciones postventa. Es bajo esa confianza y respaldo que tomamos la decisión de adquirir estas unidades con ellos”.

Por su parte, Juan Esteban Corzo, Gerente General de Difrenosa, señaló que “esta entrega refleja nuestro compromiso de acompañar a Flexcoah en su crecimiento. Para nosotros es fundamental brindar un respaldo integral a nuestros clientes, asegurando que cada unidad opere con el máximo rendimiento y cuente siempre con la atención y el soporte necesarios”.

Con esta entrega, Difrenosa fortalece su papel como socio estratégico del transporte en México, ofreciendo a sus clientes soluciones que impulsan la eficiencia, competitividad y productividad en sus operaciones.