Destaca producción de papa y tomate en NL

Los principales productos agrícolas cosechados en Nuevo León durante el 2022 en los diferentes tipos de cultivos fueron papa y tomate, esto de acuerdo al Censo Agropecuario 2022 publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El censo indicó que en cuanto a la papa, la producción en la entidad fue de 123 mil 891 toneladas, las cuales se obtuvieron de un área sembrada de solamente tres mil 172 hectáreas.

El organismo señaló que la producción de tomate rojo sumó 33 mil 342 toneladas, de las que 29 mil 645 toneladas se obtuvieron del esquema de agricultura protegida; para este producto se sembraron 283 hectáreas, de las que 158 hectáreas fueron de agricultura protegida y el resto fueron a cielo abierto.

Otros productos que se cultivaron bajo la agricultura protegida y a cielo abierto fueron el pepino, con una mil 267 toneladas; y manzana, con 732 toneladas.

El Inegi dijo que las instalaciones de agricultura protegida en la entidad sumaron 246 hectáreas, de las que el 64.1 por ciento fueron de invernadero, 20.2 por ciento de malla sombra, 5.4 por ciento de viveros, 4.8 por ciento casa sombra, 0.8 por ciento de techo sombra e igual porcentaje para otros tipos de estructura.

Respecto a la cría de animales, Nuevo León registró un total de 545 mil 665 cabezas de bovinos, 152 mil 134 cerdos, 13 millones 275 mil 251 gallinas, 99 mil 280 ovinos, 234 mil 886 caprinos, y ocho mil 95 colmenas.

El sector agrícola generó 86 mil 600 empleos, de los cuales el 88.4 por ciento o 76 mil 554 fueron hombres y 11.6 por ciento o 10 mil 46 fueron mujeres.