Mejora S&P calificación de Nemak a estable

La firma calificadora de valores y deuda S&P National Ratings revisó y modificó de negativa a estable la perspectiva de deuda para Nemak, tras una actualización de la metodología para empresas en la escala nacional de México.

Como resultado, el 1 de septiembre de 2025, S&P National Ratings confirmó la calificación crediticia de emisor de largo plazo de ‘mxAA-’ de Nemak, colocando la perspectiva a estable de negativa.

La perspectiva estable refleja, en opinión de la calificadora, aun contemplando la deuda incremental por la adquisición, Nemak ejecutará la transacción de modo que los indicadores de crédito se mantendrán en los niveles esperados para la calificación.

“Esperamos que mantenga un perfil de riesgo financiero estable, principalmente por un apalancamiento que se mantenga por debajo de 3x y nuestra expectativa de que la generación de flujo mejorará en los siguientes 3 años”, estimó S&P

“Estos resultados se deben a que no ha se ha visto afectado significativamente por los aranceles estadounidenses al sector automotriz y materias primas. Además, no prevemos que la deuda contratada para la adquisición de GF Casting Solutions, anunciada en agosto, aumente el apalancamiento por encima de 3x o limite el incremento de la generación de flujo libre de efectivo”, expuso la calificadora en el reporte.

Nemak reportó márgenes de EBITDA ajustados de 13.8 por ciento para los 12 meses que concluyeron el 30 de junio de 2025, con lo que redujo su apalancamiento por debajo de las 2.5x (veces) y recuperó la generación de flujo respecto a 2024.

En contraparte, la adquisición respalda la posición competitiva de la empresa, apuntó.

“En ese sentido, y en el marco de nuestra metodología actualizada para calificar empresas en escala nacional de México, prevemos un menor riesgo a la baja para la calificación, considerando los indicadores financieros proyectados para los siguientes 12 a 24 meses”.