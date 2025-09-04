Avanza desde NL el “corredor verde” para agilizar el flujo comercial entre México y EU

Especialistas recomiendan a empresas de la entidad revisar las reglas de origen d etodo los productos que exportan a EU.

El “Green Corridor” o Corredor Verde, que se desarrolla en la parte del Puente Colombia de Nuevo León (NL) y el Condado de Webb en Laredo, Texas permitirá agilizar el flujo comercio entre México y EU, dijo Marco González, Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario de Nuevo león y director general de Codefront.

“El “Corredor Verde” plantea una revolución logística de más de 210 km entre Salinas Victoria, Nuevo León, y Laredo, Texas, con una inversión superior a 17 billones de dólares. Su eje es un sistema inteligente de carga automatizado: una plataforma elevada con imanes y energía eléctrica que permite vehicular contenedores sin choferes ni visados, operando 24 horas”, detalló González al inaugurar el Congreso Perspectivas Aduaneras que organiza centro nacional para la competitividad del Comercio Exterior (CENCOMEX).

Agregó que, “el proyecto, que promete consolidar un hub binacional y agilizar la “desaduanización”- sic-, requiere primero el visto bueno de las autoridades estadounidenses antes de arrancar obras.

“Aunque ya cuenta con la concesión y permisos estatales en NL, el “Corredor Verde” afronta ahora la validación federal y ambiental en México, en paralelo con la autorización en Estados Unidos, paso indispensable para iniciar la construcción.

“El gobierno de NL lidera la tramitología con respaldo de la Federación, mientras que los estudios de impacto se ajustan a los altos estándares de ambos países para garantizar viabilidad y sostenibilidad”, explicó González.

El experto en comercio exterior Pedro Trejo, dijo que es sumamente relevante analizar la proveeduría regional y el establecimiento de estrategias.

“Tenemos varios criterios, pero uno de ellos, es el origen y sus reglas, por ejemplo, en donde hay materiales no originarios, ya sea de productos específicos, en donde hay reglas específicas, y cuando se recomienda generar las estrategias y sobre todo el analizar si tu producto primero califica.

“Desde luego, si califica o no califica de, vamos a preguntarnos ¿qué materiales puedo obtener en, en México o en la región de América del Norte para establecer algunas estrategias como de acumulación. Por ejemplo, en materiales o materiales intermedios. Y desde luego, digo, la proveeduría, pues no se alcanza de la noche a la mañana”, explicó.

Trejo señaló que en NL las empresas tienen que revisar la proveeduría y enfocarse si son de México o China, o de Asia, ya que en este momento con la renegociación del T-MEC, se van a a revisar las reglas de origen, no solo en el sector automotriz, sino en todos los productos, además del acero, y el aluminio.

“Además, hay que revisar la sección 232 del Gobierno de EU, para ver si no pasan productos como el fentanilo en primer caso, por seguridad nacional, pero quién sabe si continuamos con los aranceles IEPA por el tema de- Seguridad Nacional y leyes antiterrorismo”, señaló trejo.

Cabe destacar que los aranceles IEPA se refieren a los aranceles o impuestos que se aplican a las mercancías importadas bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de Estados Unidos, que busca fortalecer su posición económica a través de prácticas comerciales y económicas extranjeras.

Por su parte, Víctor Hugo Vázquez Pola, director de Vázquez Pola Consultores, dijo que el comercio exterior en México es cada vez más amplio y más diverso, y las empresas necesitan un control más profundo y diverso, por consiguiente el departamento de comercio exterior, y de cumplimiento normativo, compliance, y de importaciones y exportaciones innegablemente tiene que estar creciendo.

Al participar en el Magno congreso de Perspectivas Aduaneras, el experto en comercio exterior, director de Vázquez Pola Consultores, dijo que este importante reto exige que se esté capacitando continuamente a la gente.

Dentro de sus facultades, añadió, la autoridad ha estado revisando a las empresas, y ha elevado la cantidad de auditorías, obligando a las empresas a mantenerse en pleno cumplimiento.

“Estamos en ese proceso de fiscalización en el que es tan dinámico el comercio exterior, y tanta las disposiciones, que se convierte en un reto muy importante el tener un área de cumplimiento normativo bien establecida, para tener la certeza de que las operaciones se están haciendo adecuadamente”, explicó.