Prepara Caintra programa de capacitación sobre la IA

Con el propósito de que las pequeñas y medianas empresas (pymes) comiencen a adentrarse en la inteligencia artificial (IA), Caintra Nuevo León está por concluir un nuevo programa de capacitación enfocado a ayudar a estas empresas a que se adentren en dicha tecnología, adelantó brevemente Juan Pablo García Garza, director general de este organismo.

Consideró que el rezago de la digitalización se debe al desconocimiento de esa tecnología, ya que no saben como adoptarla, como iniciar, a quien recurrir, y también por miedo de entrar en un mundo que no conocen, entre otros factores.

García indicó que en muchas de las ocasiones las empresas entienden que están digitalizadas porque tienen una página de internet, pero eso es lo más pequeño y básico, ya que la IA puede entrar a cualquier área de la empresa.

En ese sentido, Haidé Sánchez Hernández, presidenta de la Comisión Pyme de Caintra, señaló que en el país solo el 15 por ciento de las empresas cuentan con un tema de digitalización, incluyendo la IA, y de ese grupo el 2 por ciento son Pymes.

Respecto a la Expo Pyme 2025 que se llevará a cabo la semana entrante, Sánchez dijo que algún emprendedor o alguien que esté trabajando en una empresa y tiene una idea para generar un negocio, pero no sabe como hacerlo, este evento es el espacio para que con el tema de la formación empresarial pueda conceptualizar la idea y llevarla a la realidad.