Premio Eugenio Garza Sada 2025 reconoce a líderes y organizaciones por su impacto social

El Tecnológico de Monterrey y Femsa entregaron el Premio Eugenio Garza Sada 2025, que distingue a quienes transforman comunidades mediante la educación y la filantropía.

“Esta ceremonia es la mejor forma de honrar la memoria de don Eugenio Garza Sada”, afirmó José Antonio Fernández, presidente ejecutivo de Femsa.

En la categoría Liderazgo Empresarial Humanista, el galardón fue para Herman Harris, presidente de la Fundación Fleishman, por su apoyo a la educación, la creación de becas e infraestructura y su labor en Alimentos para la Caridad, que beneficia diariamente a 12 mil personas.

“Eugenio Garza Sada nos enseñó que la verdadera grandeza está en servir y transformar a nuestra comunidad”, expresó Harris.

El Centro de Asesoría y Promoción Juvenil (CASA) de Ciudad Juárez ganó en Emprendimiento Social por su trabajo con jóvenes en riesgo.

“CASA es un espacio de acogida donde aprenden, comen, juegan y sueñan”, dijo su directora, María Almada.En Innovación Social Estudiantil, Share+ fue premiado por su plataforma educativa en formato de videojuegos, que ha beneficiado a 100 mil estudiantes.