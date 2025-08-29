Víctor Romero: Boca en boca Vs Tecnología

“La tecnología democratiza el consumo, pero consolida la producción” Naval Ravikant. Hoy leí esta frase en un libro y me pareció fascinante.

Buen día queridos lectores, muchas gracias por dedicar unos minutos para leer la columna de café y tecnología de esta semana.

En la semana llegó a la mesa un tema interesante en cuanto a publicidad se refiere; las tabacaleras, es una industrias que invierte cerca de 9 mil millones de dólares anuales en mercadotecnia, sin embargo, en países como México en donde se tiene muy regulada a esta industria y que también lleva una mercadotecnia inversa (las cajetillas de cigarros por lo general tienen fotografías extremas de las consecuencias en la salud de los fumadores) la estrategia a la que se ven orillados a recurrir, es la venta boca a boca y por recomendación.

Aunque no fumo, ni tampoco me molesta el humo del cigarro en las reuniones (en mi juventud fui fumador pasivo por muchos años) una de las tabacaleras más grandes del mundo, presentó un dispositivo muy interesante con el que calientan el tabaco; aseguran que reducen el 95% de riesgos en la salud debido a que no queman el tabaco ni tampoco agregan sustancias al tabaco para que al fumar se consuma quemado. Lo que más llamó mi atención es que no huele ni tampoco se impregna en la ropa el olor a cigarro.

Los jóvenes adoptaron rápidamente los vapeadores, productos que también fueron prohibidos para su venta en México, aunque se siguen comercializando en el mercado informal. La tecnología juega un punto importante para buscar el bien común y también se trata de reducir los riesgos en la salud de las personas que tienen el hábito de algún tipo de consumo.

La publicidad llevada con un efecto compuesto, el boca en boca puede ser tan poderosa y rápida como una campaña digital, considero que al igual que el centavo ahorrado en un esquema de efecto compuesto, al inicio se ve un avance casi nulo, pero en el tiempo se multiplica. Me llama mucho la atención y me llena de curiosidad saber ¿cómo llevar una estrategia de venta exitosa de un producto legal que está restringido para la publicidad sumando la estrategia preventiva que juega en contra?

Y como lo dijo Naval, la tecnología permite democratizar las buenas ideas, los nuevos productos y servicios y mi invitación es a no perder la curiosidad y atreverse a probar cosas nuevas y pensar en soluciones que aún no existen.

Este fin de semana se llevará a cabo uno de los maratones más emblemáticos y pintorescos del país, el maratón de la Ciudad de México, aunque la altura es un reto, la temperatura ayuda mucho. Mucho éxito a quienes lo correrán este domingo.

Hoy acompañé la escritura con un café espresso elaborado con granos de la región de Pluma Hidalgo, Oaxaca, a 1400mts, tostado medio y acidez alta nos regala la mezcla de la casa en Maque, CDMX.

Les deseo un extraordinario fin de semana en compañía de la familia y amigos.