Ganan Chatbots terreno en Monterrey

En Monterrey, la utilización de herramientas inteligentes no solo ha llegado a universidades, comercios minoristas o clínicas de belleza: también está revolucionando a las agencias automotrices, un sector clave para la economía regiomontana.

En entrevista con El Financiero, Roby Peñacastro, CEO de Leadsales, explicó que cada vez más industrias en el Estado están integrando el llamado comercio conversacional, es decir, la venta y atención a clientes a través de plataformas como WhatsApp.

“En Nuevo León que están prácticamente todos los key customers que nosotros tenemos”, afirmó Peñacastro.

Detalló que las principales áreas de adopción son educación y entrenamiento --como universidades e institutos técnicos—, retail y consumo, salud y belleza así como agencias de viaje, “pero el mayor crecimiento lo han observado en el sector automotriz.

“Todas las agencias de autos le ven mucho potencial, sobre todo porque también algo que sucede mucho, y ese es otro error, se dan muchos teléfonos personales”.

De acuerdo con el directivo, el hecho de centralizar la comunicación en un solo número ha sido un cambio decisivo para las agencias.

“Es típico que el asesor le escribe desde el teléfono personal, pero eso no tienes visibilidad. Entonces, acá lo que hacemos es: centralizas a un solo número que es de la agencia y entonces asignan las conversaciones a los vendedores, pero para el cliente final está hablando con la agencia”, explicó.

El modelo, dijo, también da continuidad en la atención.

“Así se te va un asesor, no pasa nada porque entra otro, porque es típico que estás hablando con el asesor, nunca te contestó... resulta que se fue de vacaciones o que ya no trabaja ahí, miles de cosas”, apuntó Peñacastro.

Subrayó que el sector automotriz representa una parte fundamental de la cartera de Leadsales, ya que alrededor del 20 por ciento de sus clientes pertenecen a esta industria, lo que equivale a unas 650 empresas.

Peñacastro destacó que el uso de estas herramientas inteligentes también están ocurriendo en el sector salud y belleza.

Hoy en día, casi cualquier servicio en Monterrey desde un salón de belleza hasta una agencia automotriz responde primero a través de un chatbot.

La fórmula se ha vuelto un ganar-ganar: las empresas atienden sin pausas y los clientes reciben respuestas al instante, señaló el directivo.