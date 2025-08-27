Preocupa que pocas empresas cumplan la ley de preventas

La ley para regular las preventas en el sector inmobiliario que el Congreso de Nuevo León (NL) busca crear e implementar, la podrían cumplir básicamente las Fibras (Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces), consideró Juan Manuel Escobedo Garza, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios de Monterrey (AMPI) sección Monterrey.

Señaló que en la formación de esa ley se pretende que se deposite una fianza con el recurso completo del proyecto, y este requisito es complejo para los desarrolladores inmobiliarios que a veces no traen disponible el recurso monetario completo.

Ante ello, Escobedo indicó que la sugerencia sería que inviten a los organismos del sector como la Canadevi, Caprobi y la misma AMPI, para poder saber lo que está pasando en este en este entorno de las preventas y así tener una buena regularización.

El directivo comentó que ahora con el ambiente que se ha hecho de las preventas mucha gente le teme a este esquema de comercialización, porque no saben si realmente les van a entregar o no y si se hará en el tiempo prometido.

Sin embargo, dijo que en ocasiones los desarrolladores no logran tener el control de los tiempos debido a la diversidad de trámites a cumplir, además de aspectos financieros que a veces llevan un mayor plazo en concretarse.

“Llevan una serie de trámites no nada más estatales, a veces federales, llevan manifestaciones de impacto ambiental y diferentes tipos de autorizaciones, si están pegados a un arroyo necesitan el permiso de la Comisión Nacional del Agua, y son trámites burocráticos en los cuales ellos no tienen el control de los tiempos”, refirió.

Por otra parte, Lourdes Gómez García, consejera directora de Comunicación de AMPI sección Monterrey, señaló que buscan que las empresas del sector estén actualizadas, por lo que en el Regio Foro Inmobiliario 2025 a realizarse el 19 de septiembre, tocarán temas relacionados a reformas que impactan al sector, así como beneficios de tecnologías como la inteligencia artificial, entre otros.

Agregó que en dicho evento estarán presentes algunas dependencias como la Dirección de Registro y Catastro, la Secretaría de Economía, Infonavit, el Poder Judicial, así como ponentes de talla nacional e internacional de Estados Unidos, Argentina y Francia.