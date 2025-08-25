Cumple Zinc Nacional con compromisos ambientales

En aras de mantener una comunicación transparente, la empresa regia Zinc Nacional, informó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) levantó la clausura total temporal que mantenía su planta de San Nicolás, al haber dado cumplimiento a las medidas correctivas y de urgente aplicación que le requirió esta autoridad.

“Este paso refleja nuestro compromiso con el cumplimiento normativo, la mejora continua y la colaboración transparente con las autoridades. Reiteramos que los dos procedimientos restantes con la PROFEPA siguen en curso y son de carácter estrictamente administrativo”, dijo Jorge García Garza, representante de la empresa.

Indicó que este proceso ha sido una oportunidad para fortalecer su estrategia de sostenibilidad y como parte de su evolución industrial.

“Aquí, mantenemos tres compromisos clave: trasladar los procesos de alta intensidad fuera del área metropolitana, mejorar de forma continua la planta de San Nicolás y reforestar más de tres hectáreas dentro de sus instalaciones”, detalló.

Destacó que, “en Zinc Nacional cumplimos y cumpliremos con la normatividad vigente y reconocemos que siempre hay oportunidades para mejorar.

“Reiteramos nuestro compromiso para seguir trabajando en coordinación con las autoridades locales y estatales, en beneficio de nuestras comunidades y del desarrollo sustentable del municipio”, explicó el directivo de la empresa.

Finalmente, la empresa invitó a la ciudadanía a conocer con mayor detalle los avances que ha implementado y su visión de mejora continua, en el siguiente enlace: https://compromisoszincnacional.com/.