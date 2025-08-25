Abrirá BYD en NL primera agencia de Denza del continente americano

La armadora de origen chino tiene ya 81 agencias en México.

La primera agencia en el continente americano de Denza —es decir la marca premium de BYD— estará en San Pedro, Nuevo León (NL), la cual abrirá en octubre de 2025.

“Yo creo que va a ser la mejor agencia a nivel mundial. Va a estar aquí en NL, va a estar aquí en Monterrey, y de la mano del Grupo Tec”, afirmó Jorge Vallejo, CEO de BYD México, en entrevista para El Financiero.

Con esto, BYD pretende competir en el segmento de los vehículos de lujo, esto debido al poder adquisitivo de los regios, explicó el ejecutivo.

La noticia subrayó la importancia de NL como un mercado clave para la expansión global de la empresa china.

En junio, El Financiero publicó que BYD escogió Monterrey para lanzar Denza en el continente y ahora también para abrir la primera agencia, la cual contará con cuatro pisos.

En el evento donde se hizo el lanzamiento de Denza se mostró el modelo Z9 GT, el cual si bien aún no tiene precio oficial en México, se estima que su costo podría estar entre 922 mil y 1 millón 142 mil pesos.

BYD y Grupo Tec abrieron una agencia en Santa Catarina, NL, con lo cual la armadora china sumó 81 a nivel nacional.

El CEO de BYD México enfatizó que este éxito es el resultado de un esfuerzo colectivo.

Vallejo presumió que en 18 meses han comercializado casi 85 mil unidades en el mercado mexicano.

“No es por mí... es por todos, por el equipo de trabajo, un equipo de grandes distribuidores enfocados... y los grandes consumidores que han apostado por la marca”, comentó el directivo.

Dijo que este crecimiento exponencial llamó la atención internacional, atrayendo a delegaciones de Europa y Medio Oriente para estudiar la estrategia de la marca en NL.

En particular, Grupo Tec cuenta sumó cuatro agencias de BYD, así como tres puntos de venta, todos ellos en NL, pero está por expandirse a Piedras Negras, Coahuila.