Lanza AyD 12 trámites digitales para industria y negocios

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (SADM) dio a conocer que ya están disponibles un total de 12 trámites digitales exclusivamente para negocios e industria.

Indicó que dichos trámites se hacen en NLínea, siendo éstos los que se refieren a la elaboración de proyectos para nuevos desarrollos, la emisión del dictamen de factibilidad de servicios para nuevos desarrollos, la contratación de servicios para uso comercial e industrial, así como el de la supervisión de obras, la contratación de agua residual tratada y la contratación de control de descargas.

Asimismo, están los trámites que tienen que ver con la formalización del convenio de aportación, la elaboración del depósito de garantía, la emisión del dictamen de factibilidad de agua residual tratada, la emisión del dictamen pluvial, la elaboración y revisión de proyectos de infraestructura y el de obligaciones inmobiliarias.

De acuerdo con el Gobierno de Nuevo León estos trámites en línea son 100 por ciento digitales, con procesos simplificados que significan un ahorro de hasta 80 por ciento del tiempo, utilizan un expediente único y están protegidos con tecnología blockchain.