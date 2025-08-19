Confirma INEGI contracción de manufactura en NL

En junio, el valor de la producción del sector manufacturero de Nuevo León (NL) fue de 110 mil 113 millones de pesos (mdp), una caída de 1.35 por ciento contra mayo, con lo que confirma el reporte de Caintra en el que indicó que en ese mes el sector industrial tuvo contracción.

La Caintra señaló que, en junio, la mayoría de los indicadores de su Encuesta de Expectativas Económicas mostraron un retroceso respecto al mes previo.

El organismo señaló que de las nueve variables que se incluyen en su encuesta, ocho se ubicaron en zona de contracción y solo una en expansión, siendo la de precios de las materias primas, pero lo malo es que se ubicaron por debajo del nivel registrado en mayo.

El reporte de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM) del Inegi muestra que de las 17 industrias que se incluyen en el estudio, solamente tres registraron un alza con relación a mayo y las 14 restantes disminuyeron en su comparación anual.

De acuerdo al reporte del Inegi, el sector que registró el más débil desempeño con respecto a mayo, fue el de fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón cuya producción mensual fue de cinco mil 497 mdp, una contracción de 13.17 por ciento respecto al mes previo.

En segundo lugar se ubicó el rubro de fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía eléctrica, al reportar una caída mensual en el valor de su producción de 10 por ciento, al sumar ocho mil 856 mdp.

Por el lado positivo, el reporte indica que el segmento que registró el mejor desempeño fue el de fabricación de equipo de transporte, cuya producción ascendió a 35 mil 836 mdp, un incremento de 7.15 por ciento respecto a mayo.