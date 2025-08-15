Dale MIXX regresa a Monterrey con Anuel AA, Young Miko y Myke Towers

El flow urbano volverá a apoderarse de Monterrey este 16 de agosto con la tercera edición de Dale MIXX by Dos Equis, el festival que en apenas dos años se ha consolidado como uno de los eventos musicales más esperados del norte del país.

El Parque Fundidora recibirá a miles de fanáticos para más de 10 horas de música con un cartel encabezado por Anuel AA, Young Miko y Myke Towers, además de otras figuras del género urbano que pondrán a vibrar a la ciudad.

Desde su debut en 2023, Dale MIXX ha reunido multitudes: su segunda edición congregó a más de 60 mil asistentes, confirmando su posición como cita obligada para los amantes del reguetón, trap y música latina.

La organización ha reforzado su compromiso con el medio ambiente bajo la consigna “Reducir es la R clave”.

Este año se prioriza el uso de insumos compostables y de cartón/papel, se implementará un esquema de vasos reutilizables y se evitará el uso de botellas plásticas gracias a puntos de Free Water.

También se reciclarán materiales valorizables y se invitará a los asistentes a sumarse a las iniciativas: llegar en carpool o en Metro, y llevar su propio termo vacío para usar en las islas de hidratación (no se permiten termos de vidrio, metal ni de más de 700 ml).

Para facilitar la salida del público, Metrorrey operará con horario extendido hasta las 3:00 a.m.; las estaciones más cercanas al recinto son Parque Fundidora y Y Griega.

HEINEKEN México suma experiencias

Además de la música, HEINEKEN México a través de Dos Equis tendrá presencia con un stand interactivo y dinámicas especiales que integran tecnología, creatividad y mensajes de consumo responsable, ofreciendo a los asistentes actividades únicas para complementar la experiencia del festival.

El espacio incluirá propuestas diseñadas para sorprender y generar interacción, con acciones que combinan entretenimiento y conciencia ambiental, reforzando el compromiso de la marca con ofrecer vivencias memorables y responsables.